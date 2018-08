Dvacetiletý talent nejspíš opustí Teplice. První námluvy s Bordeaux ale zhatila kuriózní situace

Zažil zvláštní týden. Minulý čtvrtek odletěl Král do Bordeaux, kde zhlédl zápas Evropské ligy proti Mariupolu. O den později se měl podrobit zdravotní prohlídce, a kdyby vše dobře dopadlo, podepsat i smlouvu. Jenže nestalo se a mládežnický reprezentant se vrátil domů za dosti zvláštních okolností.

„V pátek ráno jsem se dozvěděl, že na týden suspendovali trenéra, takže ke zdravotní prohlídce ani řešení smlouvy nedošlo. Večer jsem tak letěl zpátky," řekl dvacetiletý zadák pro klubovou televizi. „Mohlo to zkrachovat na tolika věcech, ale s tímhle zrovna nikdo nepočítal. Na jednu stranu jsem zklamaný, ale teď o víkendu hrajeme se Slavií, takže je jenom na mně, jak rychle zpátky přepnu," dodal.

Kouč se zlobil

A co se vlastně v týmu, za který hraje i bývalý reprezentant Jaroslav Plašil, stalo? Poté, co Bordeaux ve čtvrtek postoupilo v EL přes ukrajinský Mariupol, kouč Gustav Poyet veřejně kritizoval odchod útočníka Gaëtana Labordeho do Montpellieru. „Tohle je můj nejhorší den v tomto klubu. Hanba. Říkal jsem klubu, že toho hráče nemá nechat jít, dokud nenajdeme náhradu. Udělali to proti mně, proti hráčům a fanouškům," zlobil se trenér.

Na ostrá slova zareagovalo vedení klubu také dost razantně. Na týden zastavilo zkušenému stratégovi činnost. Víkendový duel tak odkoučoval asistent Bedouet.

Jednáme dál, potvrzuje Králův agent

Podle informací francouzských médií Poyet na lavičce skončí. Nahradit ho má Thierry Henry, který dosud působil jako asistent u reprezentace Belgie, se kterou skončil třetí na nedávném mistrovství světa. Někdejší hvězdný útočník Arsenalu a francouzské reprezentace už vyjádřil souhlas, že by tým rád převzal. Oficiálně ale dosud nebylo jeho jmenování potvrzeno.

Nový kouč může situaci ohledně Králova uvažovaného přesunu zásadně ovlivnit, jelikož to byl hlavně Poyet, kdo si mladého Čecha vytipoval. „My každopádně jednáme dál. Víme o tom, že pravděpodobně bude Henry jmenován novým koučem, ale oficiálně nic zatím potvrzeno nebylo, takže uvidíme. Přestupové období končí 31. srpna, takže do té doby určitě bude rozhodnuto," řekl hráčův agent Karol Kisel.