Páník před Duklou: Krysa v koutě může pokousat!

Přejeli jsme Sigmu (4:1), s poslední Duklou to bude hračka! Pokud by tuhle větu pronesl v kabině kterýkoliv hráč Baníku, Bohumil Páník by s ním důkladně zatočil. O uspokojení a přehnané sebedůvěře nechce před sobotním utkáním 6. kola (17:00) zkušený kouč slyšet. „Je důležité, že hráči jsou v pohodě, ale nic se nesmí přehánět. Kluky to, že se nám daří povzbuzuje a narůstá jim sebevědomí. V Olomouci jsme ve hře nacházeli i věci, které jsme v předchozích zápasech neviděli,“ řekl Páník.

Před podceněním Dukly, která je stejně jako Karviná bez bodů, varuje: „Když zaženete krysu do kouta, tak bude skákat dva metry vysoko a hryzat. A oni jsou přesně v téhle situaci, proto očekávám, že budou škrábat a kousat," uvedl trenér čtvrtého týmu ligové tabulky.

Dosavadní nezdary podle něj síle Dukly neodpovídají. „Hodně obměnili kádr. Odešli zkušení defenzivní hráči a ono to vždy chvíli trvá, než se tým sehraje," nastínil Páník. „Dukla patří do skupiny těch herních mužstev. Nejsou to žádní bouchači, kteří by hru zjednodušili, o to to bude horší. Viděl jsem je v Příbrami, kde měli v prvním poločase dvě vyložené gólové šance, nedali je a prohráli. A naposledy proti Slovácku, kdy dali tři góly a prohráli 1:2. Mají trošku smůlu a musíme se přičinit celou vahou a poctivým výkonem o to, aby se k nim to štěstíčko ještě nepřiklonilo," upozornil Páník.

Zatímco Dukla dala v pěti kolech čtyři góly, Baník už deset. Produktivní jsou jak Baroš (hattrick proti Příbrami), tak po jeho zranění i Dame Diop, který dal tři góly v Olomouci. „Znám Dameho už dost dlouho a jsem přesvědčený, že mu nyní stoupne sebevědomí a bude dávat góly dál. Dlouho čekal na šanci, tvrdě pracoval pro tým a tohle je pro něj velká odměna," pochválil Páník senegalského útočníka, kterého vedl už ve Zlíně.