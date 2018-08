První gól nás uklidnil až moc. O vedení jsme se strachovali, přiznal ostravský Fleišman

Baníkovská krasojízda pokračuje. Doma porazil poslední Duklu Praha 2:0, vyhrál počtvrté v řadě a krátce po utkání se mohl vyhřívat na čele prvoligové tabulky. „To je sice krásné, ale po tomto kole tam asi nezůstaneme. I když by to bylo moc příjemné,“ liboval si ostravský záložník Jiří Fleišman.

Trenér Bohumil Páník před utkání varoval, že Dukla může kousat a škrábat. Splnilo se to?

Bylo to strašně těžké. Dukla hraje dobrý kombinační fotbal. Dobře drží balón, má roztažené hřiště. Čekali jsme na jejich ztráty, po kterých jsme mohli chodit do brejku, tak jak jsme to ukázali už v Olomouci. Je skvělé, že máme tři body.

Pomohl vám první gól, který jste dali celkem brzo?

Ten pomůže každému, obzvláště, když přijde na začátku. Každý se uklidní, i když my jsme se uklidnili až moc. Nechali jsme Duklu hrát a pak jsme se i strachovali, aby nám tam něco nespadlo. Měli tam šanci na 1:1 po nějaké střele, která šla kousek vedle tyče. Naštěstí jsme pak na konci prvního poločasu přidali druhou branku a ve druhé půlce jsme je, až na jednu výjimku, do ničeho vážnějšího nepustili. A nevím, jestli zaslouženě, ale bereme tři body, a to je pro nás důležité.

Čemu přičíst to přílišné uklidnění po vedoucí brance?

To sám nevím, ale přizpůsobili jsme se jejich hře. Hrálo se zbytečně nahoru dolů, nakopávali jsme balóny dopředu, kde to ale útočníci nedokázali udržet. Dukla je silná v kombinaci, roztáhla si hřiště a my jsme hodně běhali bez balónu. Bylo to fyzicky hodně náročné utkání.

Druhý gól dal po vašem centru dal Dame Diop. Brankář Dukly Filip Rada se ale zlobil, že byl faulován. Jak jste tu situaci viděl?

Abych opravdu řekl, tak hráč přede mnou do balónu skočil, dokonce ho i tečoval, takže jsem ten souboj přes něj neviděl. Nevím, pokud gólman neměl balón v ruce, tak to byl normální souboj.

Asi musíte takhle na hraně hrát, hlavně doma, že?

Samozřejmě. Takhle jsme si to nastavili a víme, že ten kdo nebude na hřišti bojovat, tak nebude hrát. Každý si to uvědomil a radši bojuje.

Krátce po utkání jste první v tabulce... (Baník večer na čele vystřídala Slavia - pozn. aut.)

(smích) ... to je sice krásné, ale jsou tam ještě týmy, které nás můžou přeskočit. Je to jenom teď po zápase. Myslím si, že po tomhle kole tam asi nezůstaneme, i když by to bylo moc příjemné. Tabulku sledujeme, ale že bychom si dávali nějak do hlavy, že jsme nahoře, to asi ne.

Ale asi zažíváte rozdílné pocity ve srovnání s jarem, kdy jste se rvali o záchranu?

Je to rozhodně příjemnější. Začali jsme sezónu výborně a kdybychom měli ještě o ten bod ze Slovácka více, tak by to bylo ještě lepší. Ale říkáme to furt a budeme to říkat i nadále: jdeme do všeho s pokorou, máme fantasticky začátek, ale musíme tak pokračovat dále.

Takže nějaké uspokojení nehrozí?

Já si myslím, že ten mančaft a ta kabina je natolik zkušená, že všichni moc dobře víme, že je to jen začátek a sebemenší podcenění nás může vytrestat. Budeme obezřetní.

Ukazují se důležité zimní nákupy? Na jaře jste se sehrávali a nyní už to funguje?

Nechci to zakřiknout, ale sedlo si to. Zvykli jsme si na sebe. Každý si asi uvědomil, že jednotlivci dělají mančaft a když bude jedem makat za druhého, tak bude mít úspěch mančaft a když bude mít úspěch mančaft, tak bude mít úspěch i jednotlivec. Doufám, že to všichni dali do hlavy a, že budeme v těch vítězstvích pokračovat.

Vyhráváte i bez Milana Baroše. Aktuálně bez něj máte skóre 7:1 a tři vyhraná utkání? To vás musí těšit?

Je dobře, že se ukazuje, že ho máme kým nahradit, Ale Milan, když bude zdravý, tak hrát bude. Na druhou stranu i pro trenéra je dobře, když ví, že mám kam sáhnout, když se Milan zraní. A taky je fajn, že ti kluci to vzali tak, jak to vzali a bojují. Dokonce dneska dal Ondra (Šašinka) gól.