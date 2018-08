Jsme špatní od prvního do posledního hráče, uznal teplický Krob po debaklu od Slavie

Jak byste shrnul duel se Slavií?

Soupeř nám ukázal, jak se hraje fotbal. Přitom jsme začali dobře, měli jsme hned v úvodu slibnou šanci. Chytli se i fanoušci, ale nás srazil první inkasovaný gól. Do poločasu to bylo 0:2 a už jsme nebyli schopní se sebrat a vytvořit si nějakou příležitost. Jsme špatní od prvního do posledního hráče.

Z teplického výkonu čišel nedostatek sebevědomí i herní jistoty. Čím si to vysvětlujete?

Vůbec jsme nevěděli, jak se dostat dopředu a sami jsme tápali nad tím, co chceme hrát. Zápas jsme nezvládli. To se nesmí stávat.

Vypadá to, že se tým nemá o co a o koho opřít. Cítíte to také tak?

Nedaří se nám. Když to vychází celému mužstvu, většinou se prosadí i individuality, že vstřelí nějaké góly. Ale to nám chybí. Musíme si sáhnout do svědomí a začít makat. Prvním úkolem je, abychom uspěli ve středu v MOL Cupu v Praze proti Admiře. Tím bychom se měli vyburcovat i pro sobotní ligový zápas v Mladé Boleslavi před reprezentační pauzou.

Začátek sezóny přitom nenasvědčoval hernímu útlumu. Z prvních tří kol jste získali pět bodů. Od té doby ale ani jeden.

Nevím, čím je způsobený současný pokles. Mrzí nás nejen prohra 0:1 ve Zlíně gólem z nastaveného času, ale především domácí skóre 0:7 ze zápasů se Spartou a Slavií. Spadli jsme do toho sami a musíme se z toho sami dostat. V české lize si nemůžeme vybírat soupeře, ale zásadní utkání teprve přijdou. V nich nastane hodina pravdy, kdy by se měla prokázat síla mužstva.

Co pro vás znamená prodloužení smlouvy v Teplicích?

Každý hráč chce vyhrávat. Momentálně nám to moc nejde, ale věřím, že se probereme. Mám kontrakt na pár let dopředu a doufám, že v Teplicích zažiji šťastnější časy, než prožíváme.