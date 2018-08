Na hattrick jsem myslel, přiznal jablonecký kanonýr Doležal

„V první chvíli jsem si říkal, že bych mohl vystřelit a zkusit hattrick, ale oba stopeři byli dobře postavení a už jsem ani neměl tolik sil, takže jsme rád, že jsem i nahrál... Navíc by mi to asi Tráva neodpustil, že mu nepřihrávám. Trefil to krásně," usmíval se Martin Doležal, který v první lize vstřelil již svůj 48. a 49. gól. A v jednom zápasu se z branky dvakrát radoval už pošesté.

„Ale hattrick mi zatím dopřán nebyl. V hlavě to mám, že by se to mohlo povést a určitě bych ho chtěl někdy dát," prozradil serveru Sport.cz letos na jaře ve velkém rozhovoru. Ani teď to však nevyšlo.

„Je pravda, že na to čeká, takže jsem na to myslel a přál jsem mu to. Ale zachoval se správně, Tráva to krásně trefil. Místo toho má asistenci, takže má dva a půl gólu," chválil parťáka z útoku Jan Chramosta, který měl v prvním poločase po chybách hostující obrany dvě velké šance, ale gólman Miloš Buchta ho pokaždé vychytal.

Hattricku se dočká, věří Rada

„Pro mě je důležité, co Doležal odvede pro tým a pro ten v současnosti odvádí hrozně moc. Vyhraje hodně soubojů a za svou práci si góly zaslouží. Když bude takhle pracovat, tak se hattricku dočká," věřil trenér Jablonce Petr Rada.

Poprvé se trefil Doležal po přímém volném kopu Michala Trávníka v 57. minutě. „Standardka nám pomohla, protože v prvním poločase jsme tam měli čtyři šance, z toho dvě stoprocentní, které jsme měli určitě proměnit. Věděli jsme, že minule nás tady gólman Buchta vychytal, takže to nebylo nic jednoduchého jít do šatny za stavu 0:0, ale řekli jsme si, že kdo dá první gól, tak vyhraje," přiznal Doležal, který si šikovně odpoutal od svého strážce a hlavou rozvlnil síť poprvé.

„Naštěstí máme Trávu, který standardky kope velmi dobře kope, našel mě a já si tam jen odskočil od Jemelky. A druhý gól mi nachystal Chram, ve skluzu jsem to dal (gólmanovi) kolem nohy. Jsem za to rád," liboval si se čtyřmi trefami nejlepší střelec Severočechů.

Potvrdili body se Slavií

„Ukázal nám, jakým způsobem se pracuje v šestnáctce soupeře, v tom byl asi největší rozdíl," zhodnotil kouč Sigmy Václav Jílek.

Na Doležala se v utkání s Olomoucí přijeli podívat jeho i manželčiny rodiče. „Asi budou muset jezdit častěji," vtipkoval pak olomoucký odchovanec, jehož tým se posunul už na páté místo v tabulce.

„Potvrdili jsme body se Slavií, které byly hodně vydřené, ale i zasloužené. Vždy to pak bývá ošidné, když vyhrajete venku nad dobrým soupeřem. I když Olomouc je taky valitní tým, ale první poločas se na ní asi podepsalo utkání se Sevillou. Nebyli tak živí, rozběhaní, nehráli svou hru a my jsme vycítili, že je můžeme zatlačit. Mohli jsme však rozhodnout dřív," uzavřel Doležal.