Potupný výprask kouče Středočechů pořádně vytočil. Tak rozčílený ještě nikdy nebyl, potvrzoval Přikryl

Tak vytočeného trenéra ještě mladoboleslavští fotbalisté nezažili. Stěny v útrobách plzeňského stadiónu až rezonovaly, jak Jozef Weber po šestigólovém debaklu řádil. „Za dobu, co u nás trénuje, podobně rozčílený opravdu ještě nebyl,“ hlesl Tomáš Přikryl lízající si se spoluhráči rány po výprasku, který jim obhájce titulu uštědřil. Pro Středočechy hodně potupném, ale vzhledem k výkonu předváděnému ve druhé půli zcela zaslouženém.

V předchozím kole uštědřila Mladá Boleslav šestigólovou lekci nováčkovi z Opavy, po týdnu sama poznala, jak podobné ponížení chutná. I ona se vracela domů s půltuctovým přídělem.

„První poločas nebyl v našem podání špatný, druhý jsme ale vůbec nezvládli. Prohrávali jsme už 1:4, zápas byl ztracený, ale my se vůbec nepoučili a dál se hnali bláznivě dopředu se snahou s výsledkem ještě něco udělat," uznával mladoboleslavský záložník Tomáš Přikryl, že jeho tým sám nahrával plzeňským fotbalistům na smeče a další góly.

„Chovali jsme se dětinsky. Co dětinsky, přímo hloupě. Po přestávce jsme dostali čtyři branky, přičemž třem z nich předcházela situace, kdy jsme drželi míč a ztratili ho. Plzeň toho dokonale využila... Vedla o dva góly, takže nechávala vpředu Krmenčíka, Kopice a Petrželu a z brejků nás trestala," nemohl pochopit kouč Weber chyby, jichž se jeho hráči dopouštěli.

„Do 44. minuty to šlo. Hráči splňovali, co jsem na nich chtěl, dobře bránili, rychle přecházeli do protiútoků, takže jsme měli naději na dobrý výsledek. Jenže v samém závěru poločasu jsme za nerozhodného stavu nebyli schopni udržet míč u plzeňské šestnáctky, domácí nám dali z protiútoku druhý gól a už jsme se vezli. Po přestávce jsme sami přispěli k tomu, že Plzeň proměnila zápas v exhibici," měl trenér Weber svému mužstvu za zlé, že na hřišti mistra úplně propadlo.

„Nebylo to ale jen o obráncích, i když špatně hráli jak oba stopeři, tak krajní beci. Na výkonu a výsledku se podepsali zbabělou hrou hlavně ofenzivní hráči, kteří měli situace před obdrženými góly řešit úplně jinak," neměl Weber prakticky pro nikoho ze svých svěřenců omluvu.

Aby ji také měl, když jeho tým schytal šestibrankový výprask, takže se stejně jako na jaře zase máchá nad dnem ligové tabulky. Logicky, když v šesti odehraných utkáních inkasoval už osmnáct branek, vůbec nejvíc ze všech ligových celků.

„Sami si připadáme jako na houpačce. Jednou jsme nahoře, pak zase dole a sami nevíme, čím to je. Přitom to trvá již delší dobu," nedokázal vysvětlit mladoboleslavské proměny jeden z nejzkušenějších hráčů Tomáš Přikryl.