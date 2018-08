Buchtovi tleskali za férové přiznání

„Když se rozhodčí přišel zeptat, řekl jsem mu to. Myslel jsem, že to bylo i slyšet, jak to cvaklo do prstů. Možná kdybychom z toho dostali gól, každý by nadával, ale jsem zastáncem fair play. Jednou se nám to třeba vrátí," věří Buchta. Za čestné jednání si okamžitě vysloužil potlesk diváků. „Chytal dobře, tak přiznal roh, aby byl v permanenci," vtipkoval jablonecký kouč Petr Rada.

Poděkování od soupeře si ale 38letý matador vysloužil už na trávníku. „Kvitoval jsem to. Byl jsem v tu chvíli naštvaný, protože jsem věděl, že mi to chytil. Zase by se říkalo, že jsem to kopnul vedle," chválil gólmana Chramosta. „Je dobře, že se přihlásí. Rozhodčí je jenom člověk a nemusí to vidět," řekl dvougólový střelec Martin Doležal.

Španělé se nepřiznali

Že ovšem stejné jednání není ve fotbalovém světě samozřejmostí, poznala shodou okolností Sigma v předchozím utkání se Sevillou v play off EL. Ale v opačném gardu, když Španělé kopali roh místo odkopu. Apel na doznání ignorovali. „Byl tam nepřiznaný aut od soupeře. Někdy to jsou osudová rozhodnutí a jdou proti vám," zauvažoval kouč Olomouce Václav Jílek.

Buchtu však vyzdvihl. „Pokud si byl jistý, že balón tečoval, tak bych ho za to v rámci fair play ocenil. Vždycky je důležité, abyste z toho neinkasovali," uzavřel olomoucký kouč.