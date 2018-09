Tři body po sedmi kolech, to je zlý sen, ulevil si po šesté porážce kouč Sigmy Jílek

Skvěle vstoupili fotbalisté olomoucké Sigmy do utkání 7. kola nejvyšší soutěže proti pražským Bohemians. Vedli 2:0 a zdálo se, že v pohodě dokráčí ke třem bodům a začnou stahovat ztrátu, kterou mají na horní příčky tabulky. Jenže po přestávce zcela propadli. Klokani výsledek otočili a Sigmě, která už pošesté prohrála a je až předposlední, opět zbyly jen oči pro pláč. Uvědomoval si to i její lodivod Václav Jílek.

Co na nečekaný obrat říkáte?

Prohráli jsme utkání, které se snad prohrát ani nedalo. V první půli jsme jednoznačně dominovali a ke dvěma vstřeleným gólům jsme mohli ještě přidat i další, a to bez ohledu na to, že soupeř odpověděl jedním břevnem.

Co se s vaším týmem po přestávce stalo?

Podvědomě jsme se stáhli a pak jsme pykali za fatální chyby. Udělali jsme tři během pár minut a Bohemka všechny využila. Nutno však říct, že jsme jí hodně pomohli svým chováním, obrannou činností. Porážka je obrovskou komplikací. Jsme v situaci, která není příjemná, a prožili jsme si jí už několikrát. Budeme se muset zmobilizovat a najít odpověď, jako z toho ven. Jediné pozitivum z utkání byli fanoušci, kteří nás povzbuzovali až do konce.

Nemohly vám dojít po náročném programu, kdy jste hráli Evropskou ligu, síly?

Nesmysl. Vůbec to o tom nebylo. Začali jsme se bát. Dělali jsme triviální chyby. Klokani nás najednou nezatlačili, nebyli. Prostě jsme vyrobili hrubky v přechodové fázi a oni v té chvíli hráli dobře, rychle. Viděli jste, že v posledních deseti minutách hráči síly měli, byť byli nepřesní. O kondici to rozhodně nebylo. Bylo to o obranném chování celého mužstva. Lépe by vám na to však odpověděli sami hráči.

Nemohli Bohemku ve druhé půli pod dojmem snadného vedení podcenit?

Nevím. Nejsem kouzelník. Jsme ale v situaci, kdy si nemůžeme dovolit někoho podcenit za žádného stavu. Ani si nemyslím, že by hráči uvažovali tak, že to půjde samo. Byli jsme i připraveni na to, že soupeř nasadí do hry rychlé hráče. Jak už jsem řekl, zkolabovali jsme však v určitých situacích a z nich třikrát inkasovali.

Dostáváte strašně moc gólů. Čím to je?

Špatnou obrannou činností. Děláme fatální chyby, a když je to na úrovni stoperů, soupeř má do brány dvanáct, čtrnáct metrů a to je pak problém. Můžeme se bavit o tom, že ti kluci nemají dostatek herní praxe, ale třeba Kotouč první půli zvládl skvěle. Ve druhé už se nám roztřepala kolena a po gólu jsme zcela ztratili jistotu, ale i nabídku, aktivitu. Měli jsme se více soustředit na jednodušší obranu. Zbytečně jsme ale přidržovali míče. Musíme se chovat jinak, zkušeněji.

Nahradit Radakoviče, který odešel do Sparty, se vám evidentně nepodařilo. Ještě je čas na případné posílení. Neuvažujete o tom?

Se sportovním ředitelem Ladislavem Minářem samozřejmě nespíme. Víme, že situace není ideální. Naše možnosti ovšem nejsou neomezené. Ty, co máme, prověřujeme. Zatím nás však nic nepřesvědčilo. Lepší než stávající stopery jsme nenašli.

Jak vnímáte svoji situaci? Necítíte na sebe tlak?

Ten si na sebe vytvářím sám. Jestli vedení uzná v průběhu příštích hodin, či dnů, že mužstvo potřebuje nový impuls, bude to jeho rozhodnutí a já bych to musel respektovat.. Tlak však necítím. Naopak, atmosféra, která v klubu v této situaci panuje, je hodně konstruktivní. Nebude ale do nekonečna, neboť body potřebujeme sbírat.

Nyní je reprezentační pauza a vy budete o jednadvacítky. Nebude to další komplikace?

Bude. Co s tím mám ale udělat? Asi nikdo si nepředstavoval, že po sedmi kolech budeme mít tři body. Pro mě je to zlý sen. Na druhé straně. Hráči si teď odpočinou a myslím, že by se měli mobilizovat hlavně sami. Něco tady uhráli a jsou tu pořád ti samí. Měli by si uvědomit vážnost situace a začít sbírat body. Pevně věřím, že v jejich možnostech to je.

Jak ale obratu, po kterém voláte, docílit?

Rozhodujícími faktory budou sebevědomí a mentalita hráčů. Půjde o to, aby nebyli nastaveni na neúspěch. Musí být nastaveni na to, že chtějí uspět v každém utkání, aniž by si připouštěli tu tíživou situaci. Když vyhrajete jednou, dvakrát, mužstvo reaguje jinak. Myslel jsem, že dnes přijde ten zlom, ale prohra, to je obrovský problém. Šanci zvednout se, však stále máme.