Dukla jedná se zkušeným reprezentantem. Hrál na mistrovství světa i Evropy

„Můžu potvrdit, že s ním jednáme, ale nic uzavřeno ještě není. Zatím se pohybujeme ve formě námluv," řekla pro Sport.cz tisková mluvčí dejvického klubu Šárka Drobná.

Šestatřicetiletý reprezentant Slovenska Ďurica by byl vítanou posilou do zadních řad Dukly. Navíc by přišel jako volný hráč, jelikož mu v červnu vypršela smlouva v tureckém Trabzonsporu.

Právě defenziva je palčivým problém posledního týmu ligové tabulky. Dejvický celek inkasoval devatenáctkrát, což je společně s Mladou Boleslaví nejvíce ze všech klubů.

Ďurica, který si zahrál na mistrovství světa v Brazílii v roce 2014 či na evropském šampionátu ve Francii o dva roky později a dohromady za národní tým Slovenska odehrál 91 duelů, by svými zkušenostmi mohl pomoci mladým stoperům Chlumeckému a Bezpalcovi.