Záložník Sparty fandil na dálku Trnavě a těší se na bitvy v Evropě

Už jako hráč slovenské Trnavy povede Jiří Kulhánek coby kapitán českou fotbalovou reprezentaci do 21 let ke středečnímu duelu v San Marinu při pokračování kvalifikace o ME 2019. Dvaadvacetiletý středopolař dořešil podzimní hostování v klubu s jistotou účasti v Evropské lize ještě před pondělním srazem národního týmu.

Jiří Kulhánek s kapitánskou páskou reprezentace do 21 let.

„Beru šanci jít do Trnavy jako vysvobození, protože ve Spartě je na mém postu velký přetlak. V poslední době jsem nechodil ani na lavičku a naději na obrat k lepšímu jsem necítil. Jen trénovat není v mém věku ideální, herní praxe je klíčová. Trnava představuje novou výzvu," těší se Kulhánek.

V kontaktu s týmem, který trénuje Radoslav Látal, byl už během srpna, když ještě úřadující slovenský šampión bojoval o Ligu mistrů. Postupně Trnava přešla přes Mostar, později přes Legii Varšava a až v 3. předkole v prodloužení byla nad její síly CZ Bělehrad. „Pak byla ta jednání intenzivní. Bylo domluveno, že pokud projdou z play off do skupiny Evropské ligy, mělo by se moje hostování realizovat. Po vítězství v Lublani jsem domácí odvetu Trnavy sledoval a klukům fandil, aby postoupili. Tlačil jsem je do skupiny," vzpomíná s úsměvem Kulhánek.

Když se v pátek losovaly skupiny druhé nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže, pozorně sledoval, jaké soupeře Trnava dostane. „Stoprocentní jistotu, že na Slovensko půjdu, jsem přitom ještě neměl," připouští Kulhánek.

Spoluhráči mu hostování schválili

Během víkendu se ale hostování podařilo zrealizovat, a tak se může kromě bojů ve slovenské nejvyšší soutěži těšit na konfrontace s Anderlechtem, Fenerbahce Istanbul a Dinamem Záhřeb.

„Určitě v osudí byly atraktivnější týmy, ale narazíme na dva špičkové evropské kluby a Záhřeb má rovněž velkou kvalitu. Hlavně, že nemáme nikoho z Kazachstánu nebo Ruska, protože tamní soupeři jsou nevyzpytatelní, ale pro diváky nepříliš atraktivní," přemítá Kulhánek, jenž zažil v dresu Sparty nevydařený duel na půdě srbské Subotice (0:2) znamenající krach letenských nadějí na podzimní účast v Evropě.

Se změnou trenérského obsazení na Letné ztratil pozici v sestavě, a tak je rád za příležitost v kádru trenéra Látala. „Mluvili jsme spolu a řešili moje využití. Základní sestavu mi nesliboval, bude jen na mně, jaké budu odvádět výkony," krčí rameny Kulhánek.

Přesun řešil se sparťanskými spoluhráči Civičem, který v minulé sezóně Trnavě pomohl k titulu, a Štetinou, jenž hrál v Nitře či Prešově: „Oba mi hostování schvalovali jako správnou volbu. Už se hodně těším na novou příležitost."

Ještě před cestou za novým angažmá zkusí s reprezentačními spoluhráči oživit postupové naděje v kvalifikaci o evropský šampionát 2019. Českému týmu patří před středečním večerním duelem v San Marinu čtvrtá příčka v první skupině. „Sami jsme si situaci zkomplikovali vlastními výkony a blbými ztrátami. Pokusíme se vyhrát čtyři zbývající utkání a uvidíme, zda ještě dosáhneme na postup," nevzdává se naděje kapitán Lvíčat.