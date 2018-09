Dukla má první posilu do obrany. Jedná i se slovenským reprezentantem

Osmadvacetiletý Raspopovič je odchovancem bělehradského klubu Rad, kde zažil též ligový debut. V roce 2015 přestoupil do tureckého Gaziantepsporu, odtud po roce pokračoval do Demirsporu. Působil také v Radnički Niš a od letošního dubna do června byl v Soligorsku, kde si ale nezahrál ani jeden zápas, jen byl dvakrát na lavičce.

Do Dukly, která je po sedmi ligových kolech bez bodu, přichází i kvůli kamarádovi Branislavu Miloševičovi. "Do Dukly mě nalákal a moc mi ji vychválil. Věřím, že je to dobrý krok v kariéře, Dukla má slavnou historii a chtěl bych pomoci, aby se jí v této sezoně začalo dařit," řekl Raspopovič. "Jsem dost emocionální, mám v sobě zdravou agresivitu a umím nabudit spoluhráče. Myslím, že to Dukla právě teď potřebuje," dodal.