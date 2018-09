Překvapivý odchod trenéra, pak penalta v Plzni. Zavadilem ani tyto šoky nezacloumaly

Dva šoky během pár dnů, nejzkušenější a nejstarší z opavských fotbalistů Pavel Zavadil v Plzni se ale tvářil, jako by s ním nepohnuly, natož aby jím zacloumaly. A to přesto, že se ligový nováček musel nejdřív vyrovnat s odchodem trenéra Romana Skuhravého, aby hned v prvním duelu pod vedením nového kouče prohrál zápas na hřišti mistrovské Plzně gólem inkasovaným z penalty nařízené na základě videa tři minuty před koncem...

Nejdřív přišla trenérská rošáda, s obhájcem titulu pak porážka v utkání, v němž jste mohli minimálně bod získat. Dostat tolik ran najednou, bolí to hodně?

Chyběla chvíle a mohli jsme si skutečně bod z Plzně odvézt. Jenže fotbal se musí hrát až do konce.

Narážíte na penalta, kterou Hrošovský proměnil, takže z nabízející se remízy nebylo nakonec nic?

Když se na světelné tabuli objevila osmdesátá minuta, věřil jsem, že ji uhrajeme. Plzeň sice držela míč a měla ho po většinu utkání pod kontrolou, jenže my plnili taktiku, kterou jsme týden trénovali. Výborně jsme se přesouvali do defenzivy, takže domácí naši bránu neohrozili a ani do šancí se nedostávali.

Nařízená penalta ale vaše snažení rozmetala. Prožívali jste velké nervy, když se dobré čtyři minuty nehrálo a jen se čekalo, jak sudí celou situaci kolem Zapalačova hraní rukou v šestnáctce posoudí u monitoru?

Trvalo to opravdu dlouho. Zvláště, když člověk musí jen čekat, k čemu rozhodčí dospěje. A když pak ukázal na penaltu, byla to samozřejmě velká rána. Fotbal ale přináší jak hezké, tak i těžké chvíle.

Říkáte to natolik smířlivě, jako byste dopřed věděl, že k penaltě dojde...

Registroval jsem jen, že přetažený míč už jde mimo naši bránu a že ke kontaktu s balónem došlo. Ale neviděl jsem, zda se jednalo o ruku. Video hraní rukou ale určitě odhalilo.

Dost rána prohrát gólem z pokutového kopu tři minuty před koncem.

To ano, ale nemáme se za co stydět. Plzeň je nejlepším mužstvem v naší lize, byla favoritem a my na jejím hřišti ostudu rozhodně neudělali. Celý zápas jsme výborně odpracovali, jen ve hře dopředu musíme být nebezpečnější.

Před cestou do Plzně jste se museli vyrovnávat i s překvapivým odchodem trenéra Skuhravého, jenž se s Opavou rozloučil údajně z rodinných důvodů, aby hned vzápětí nastoupil nové angažmá v pražské Dukle, která je vaším přímým konkurentem v boji o záchranu. Co jste na to říkali?

Bylo to skutečně zvláštní a neobvyklé.

Jen zvláštní?

Samozřejmě i překvapivé. Pro všechny, pro celé mužstvo.

Vypadá to, že to na vás stopy nezanechalo.

Už druhý den jsme si k tomu řekli své a za dva tři další dny všechno hodili za hlavu. Musíme se dívat dopředu a pomoci novému trenérovi, abychom začali sbírat body. I pro Ivana Kopeckého by bylo mnohem snazší, kdyby mužstvo vedl od začátku sezóny nebo ho převzal během zimní přestávky. V Plzni jsme měli k bodu blízko, ale protože z remízy nebylo nakonec nic, musíme se teď soustředit na příští zápas doma s Teplicemi.