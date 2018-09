Jsme v krizi a nevím jak z ní, přiznal olomoucký stoper Jemelka

Co chybělo k tomu, aby Sigma na hřišti nováčka uspěla?

Nedostat gól a jeden dát. Je to pořád dokola. Zase jsme dostali lacinou branku a svoje šance jsme nedali. Přitom si jich nedokážeme moc vytvořit, a když už, neproměníme je.

Čím si to vysvětlujete?

Těžko říct... V kabině si pořád něco říkáme, ale na hřišti nám to pak nejde. Nevím, čím to je. Proti Bohemce jsme dali dva góly, stejně jsme prohráli, teď jsme zase nedali žádný. Jsme v krizi a musíme ji prolomit.

Nemyslíte, že se ta krize na vás podepisuje třeba při řešení těch gólových situací?

Asi cítíme velkou tíhu. V minulé sezóně jsme se pohybovali úplně někde jinde. Teď jsme dole. Sice si říkáme, že si to nebudeme připouštět, ale nervozita, že jsme dole, je znát. Přitom na tréninku jsme vypadali celý týden dobře. Mysleli jsme, že to přeneseme do zápasu. Prvních třicet minut se nám to povedlo, potom to nějak odešlo. Nevím proč.

V první půli jste byli lepší, ve druhém už vás Příbram přehrávala. Co se s vámi stalo o pauze?

To fakt nevím. Zápas rozehrajeme dobře, ale musíme také dát gól. Příbram sice trochu víc zapnula, ale nevím, proč jsme přestali hrát. Přitom jsme si říkali, že na ně vylezeme...

Čeho se teď můžete chytit, abyste krizi zlomili?

Musíme znovu makat, a pak to přenést do zápasu a střílet branky. Bez toho se z krize nedostaneme.