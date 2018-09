Zvládli jsme zápas i bez Matouška, oddechl si příbramský kanonýr Slepička

Vaše gólová otočka byla parádní...

Antwi mi dal parádní balón, v pádu jsem to chtěl trefit k tyči. Žádná velká rána to nebyla, ale prošlo to do brány. Jsem za to rád, byla to tříbodová trefa. Po prohrách s Libercem a Zlínem jsme se chtěli odrazit k předchozím dobrým výsledkům. To se povedlo. Z mužstva jsem cítil sílu a týmový duch. Mám z výkonu mužstva dobrý pocit. Chtěli jsme vyhrát víc než Sigma, dali jsme do toho srdíčko.

Vy jste se dostal ještě do jedné velké šance. Tváří v tvář Buchtovi jste ale neuspěl. Co se nepovedlo?

Pro mne bylo překvapením, že jsem obránci utekl, to se mi už dlouho nestalo (úsměv). Chtěl jsem míč dloubnout přes Buchtu. Jenže on je velký a dosáhl na míč rukou.

Nebál jste se, že tahle neproměněná šance vás může stát body?

Zápasu se Sigmou jsem se obával nejen kvůli téhle neproměněné šanci. Olomouc má dobré mužstvo i dobrého trenéra. Kdybychom prohráli, mohli bychom se dostat do problémů, v jakých je teď Sigma. Hodně nás v závěru zatlačili, bál jsem se, aby se netrefili třeba z nějaké standardky, ale měli jsme i štěstíčko. Důležité je, že jsme tenhle těžký zápas vyhráli.

Znovu jste se přiblížili první šestici. Neláká vás boj ve skupině, která bude hrát v nadstavbě o titul a evropské poháry?

O tom vůbec nepřemýšlím. Pro nás je nejpodstatnější co nejklidnější záchrana. Když budeme vyhrávat doma a něco uděláme venku, pak se můžeme v klidu zachránit. Na výkonu se Sigmou se dá stavět, musíme na něj navázat v Karviné.

Poprvé jste hráli bez Jana Matouška, bylo to hodně znát?

Je fakt, že Maty nám dělal zápasy a body, hodně jsme na něj spoléhali. Byl to rozdílový hráč, ale musíme ho nahradit. Semkli jsme se a podali týmový výkon.

Dal jste svůj čtvrtý podzimní gól. Cítíte, že je na vás, abyste převzal roli tahouna?

Jo... Myslím, že to unesu, a ještě nějaký pátek vydržím (úsměv).

Užíváte si návrat do nejvyšší soutěže?

Jsem rád, že ještě mohu hrát ligu. Vůbec mě nenapadlo, že bych mohl dát v osmi kolech čtyři branky. Když se vám ale povede zápas, jako se Sigmou, který navíc rozhodnete, všechno je o to sladší. Snažím se splácet důvěru, kterou mám.

Museli jste po odchodu Matouška nějak upravovat herní systém?

Ani ne. Spíš to bylo v hlavách, abychom se vyrovnali s tím, že tu není, protože jsme na něj opravdu hodně spoléhali.

Jak se díváte na příchod nových hráčů, kterých přišlo během pauzy pět?

Určitě to budou posily. Potřebují se jen rozkoukat a dát zdravotně do pořádku. Mingazov už nastoupil, Voltrovi a Pejšovi to pálí na tréninku, Dobrý bude i Duda a až se dotrénuje, pak rozhodně i Holek.