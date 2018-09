Boleslav trestala jablonecké chyby a v brance měla skvělého Šedu

Středočeši se na Střelnici první půlhodinu především bránili. Jenže vysoce efektivně nakládali se svými šancemi, které pramenily z chyb domácích. Do kabin tak na pauzu odcházeli s luxusním vedením 2:0.

Boleslavští udeřili hned ze své první velké šance. Ve 28. minutě se zmocnili míče po autovém vhazování domácích, ke střele se dostal Petr Mareš. Jeho pokus jeden z hráčů Jablonce zblokoval, balón se odrazil k Tomáši Přikrylovi. Ten využil podklouznutí Tomáše Břečky a z otočky mířil přesně k tyči branky Vlastimila Hrubého.

Pro zelenobílé to byl šok, který za dalších šest minut ještě umocnil Nikolaj Komličenko. Stoper David Hovorka podskočil centr Lukáše Pauscheka, Tiemoko Konaté v dobré pozici zblízka hlavičkoval a vysoký Rus míč doklepl do prázdné branky. Byl to již jeho osmý gól v této sezóně a na čele tabulky střelců se odpoutal od plzeňského kanonýra Michaela Krmenčíka.

Tým Petra Rady sice soupeře výrazně převyšoval v držení míče, jenže tlak nedokázal před brankou soupeře zúročit. Největší šanci měl v 16. minutě Lukáš Masopust. Jeho prudkou ránu zpoza vápna gólman Jan Šeda vyrazil před sebe.

Na druhou půli kouč Petr Rada posílil ofenzivu vystřídáním Vladimira Jovoviče za čistokrevného útočníka Jana Chramostu a v 65. vyměnil Tomáše Hübschmana za dalšího snajpra Davise Ikauniekse. Nervózní domácí však brzdily časté nepřesnosti. Přesto mohli snížit po hodině hry, jenže hlavičku Tomáše Holeše z malého vápna gólman Šeda skvěle reflexivně vyrazil. Stejně jako tu Martina Doležala z 68. minuty.

Hosté hrozili především z rychlých protiútoků, ale v 67. minutě přidali další úder po rozehrání standardní situace. Míč z pravé strany odcentroval před branku znovu Tomáš Přikryl, Ladislav Takács si míč šikovně zpracoval a Hrubého pohotově prostřelil. Byla to třetí střela hostů mezi tyče.

A když v 81. minutě sám před Šedou trefil Chramosta jen gólmana a Šeda v 83. vychytal Jakuba Považance a v 86. Ikauniekse, utkání skončilo vysokou výhrou hostů o tři branky.