Lepší zápas jsem nehrál, culí se záložník Letič, který byl u všech gólů Karviné

Nejlepší utkání v dresu Karviné odehrál proti Příbrami bosenský záložník Bojan Letič. Při výhře 4:1 nad Příbramí se podílel na všech čtyřech gólech. Třikrát přihrávkou a třetí gól padl poté, co jeho centr srazil za bezmocného Švengra obránce Milan Nitrianský. „Lepší utkání jsem tady neodehrál, to je jasné. Tohle se mi ještě nikdy nepovedlo,“ raduje se Letič.

Své galapředstavení odstartoval ve 22. minutě, kdy po jeho přihrávce z levé strany otevřel skóre Budínský. Uběhlo sedm minut, do vápna Příbrami přiletěl další přesný centr z nohy 25letého fotbalisty a Wágner uklidil balón hlavou do sítě nováčka podruhé. „První kontakt s balónem mi vyšel a pak už se mě pohoda držela celý zápas," popisuje Letič.

Příbram utkání lehce zdramatizovala těsně po přestávce, kdy střídající Mingazov ani ne po minutě na hřišti snížil na 1:2. Karvinskou odpověď ale znovu obstaral Letič. Prošel kolem brankové čáry a střílený centr po odrazu od Nitrianského skončil v síti. „Bylo by hezké, kdyby to byl záměr, ale nebyl. Chtěl jsem přihrávat, ale vyšlo to dokonale," culí se Letič. „Nevyšel nám nástup do druhého poločasu. Dostali jsme rychlý gól a prvních deset minut nebylo dobrých. Ale pak jsme dali třetí branku, která nás uklidnila," pokračuje.

Kopačky měl i v poslední brance utkání. Třetí gólovou přihrávku si připsal poté, co svedl souboj u rohového praporku a poslal míč Moravcovi. Levý bek Karviné pak dokonal kličkovanou ve vápně a balón z blízka napálil pod horní tyč. „Co jsme si v kabině řekli, to jsme splnili na sto procent. Odehráli jsme skvělé utkání a musíme si výhru užít. Ale ne moc, protože už v pátek hrajeme na Bohemians a není na přípravu moc času. Posledně v Teplicích nám utkání nevyšlo, ale příští zápas venku chceme bodovat," přemítá Letič.