Slepička si zlomil nohu. Valí se na nás jedna pohroma za druhou, běduje Cspalár

„Vypadá to špatně. Slepej hned hlásil, že to má asi zlomené. Je to pro nás obrovská ztráta. A ještě si to udělá sám. Šel na dlouhou nohu, no smůla obrovská..." vykládal příbramský Antonín Fantiš, který se chopil volného madla nosítek a pomáhal zraněnému spoluhráči i ze hřiště. „Klučina, co je měl nést, asi neměl sílu. Tak jsem mu šel pomoct, co bych pro Mirdu neudělal," dodal Fantiš.

Počáteční diagnózu potvrdil po utkání i trenér Josef Csaplár. „Má zlomenou nohu. To je návrat na trávník tak v únoru. Ještě v průběhu utkání odjel do Prahy na operaci vazů a kotníku," popisoval důvod odstoupení nejlepšího střelce týmu kouč Příbrami. „Valí se na nás jedna pohroma za druhou. Nejprve spadneme a rozpadne se nám tým. Dáme ho dohromady, postoupíme a pak přijdeme o Matouška, i když to je pro toho kluka jen dobře, a teď se zraní Slepička. Nevím, kolik zázraků ještě z klobouku dokážeme vytáhnout," kroutil hlavou Cspalár.

Ztráta klíčového útočníka podle něj ovlivnila i zbytek týmu. „Ve třetí minutě dostal žlutou pravý bek Soldát, pak se zranil Slepička a chvíli nato vidí žlutou i levý obránce Skácel. To by otřáslo každým mančaftem. Přesto si myslím, že jsme zase diváky pobavili. Ostatně jako v každém utkání. Mohli jsme klidně dát čtyři góly. Šance jsme na to měli, jenomže my góly nedáme. Strašně se na ně nadřeme. Co jsme zvládli s Olomoucí, kde výkon byl nějaký, to dneska nebylo. V okamžiku, kdy neproměníme šance a soupeř ano, tak je z toho takový výsledek. Pobavili jsme je hrou, ale ne výsledkem a objektivně, Karviná mohla ke svým čtyřem brankám další dvě přidat," vysvětloval třetí vysokou porážku venku příbramský kouč.