Sebevědomí nám narostlo, ujišťuje Tetteh před testem pravdy, který na Spartu čeká v Plzni

Bude to pro Spartu zkouška pravdy. Test, zda už skutečně dorostla natolik, aby zvládla i těžké zápasy. V Plzni v pátek dost možná i klíčový pro další vývoj ligového podzimu, jímž letenský celek zatím kráčí jako jediný bez prohry, byť figuruje na druhé příčce. Už ale před Plzní, která se po porážce v pondělním epilogu devátého kola v Jablonci propadla v tabulce právě za Spartu.

Sparťan Nicoale Stanciu při nájezdu do liberecké obrany.

„Plzeň má i tak náš respekt. Je to mistr, hraje Champions League, má silné mužstvo poskládané ze zkušených hráčů. Ale nebojíme si jí, pojedeme si pro tři body," tvrdil rumunský legionář ve sparťanských službách Nicolae Stanciu poté, co jemu i celému sparťanskému mužstvu letenské ochozy po poslední ligové výhře nad Libercem nadšeně aplaudovaly.

Po výkonu vyšperkovaném v první půli navíc třemi góly oprávněně. Však si ho Benjamin Tetteh, v němž Sparta našla nového střelce, patřičně užíval. A u něj doma v Ghaně si potlesku pro Tetteha užívali rovněž. Příběh jejich útočníka se dostal i na stránky tamních internetových servrů.

„Dal jsem dva góly v jednom zápase, což se mi předtím ještě nepovedlo. Krásný pocit, když fanoušci skandovali mé jméno ve chvíli, kdy jsem odcházel ze hřiště," cítil dvoumetrový útočník, že teď už je opravdu nedílnou součástí Sparty.

Na podzim v lize neporažené, což by měl být stimul, který jí pomůže i v těžké partii v Plzni.

„Výsledek by nám pomoci měl. Vyhráli jsme, předvedli dobrý výkon. To by se na sebevědomí všech hráčů mělo pozitivně projevit," byl jednadvacetiletý Tetteh rád, že svému mužstvu zase pomohl. Na podzim již počtvrté, neboť se postaral o vítězství nad Slováckem, gólem se podepsal pod výhru nad Duklou, jeho trefou porazila Sparta Ostravu a v posledním kole dvěma Tettehovými brankami Liberec.

„Má v sobě velký potenciál, takže věřím, že se může dál zlepšovat. Důležité ale bude, aby se sám zlepšovat chtěl, což zatím chce," kvitoval trenér Ščasný vzestup a pokroky, které Tetteh na podzim na Letné dělá.

Mimochodem - v poslední ligové partii se Severočechy na něm bylo opatrné, jak mu prospěly změny, které trenér udělal v rozestavení. Nejenže vsadil na obranu jen se třemi stopery, ale přeskupil i středovou řadu, v jejímž středu hrál Rumun Stanciu. A právě rumunský legionář to byl, kdo zásoboval Tetteha spoustou skvostných přihrávek, z nichž ghanský útočník těžil.

„Nácviku tohoto systému jsme věnovali celý týden. Myslím, že za tu dobu jsme mu přivykli," glosoval Tetteh pozměněnou sestavu i herní styl.

Na Liberec platil. Otázkou ovšem bude, zda vyvede z míry zkušenou Plzeň.

„Každé vítězství pomůže. Zvlášť vítězství po dobrém výkonu," nemíní vynášet dopředu soudy trenér Zdeněk Ščasný.

„V Plzni nás čeká silný soupeř se zkušenými fotbalisty hrajícími Ligu mistrů," připouští Stanciu, že partie s obhájci titulu bode mnohem těžší než duel s Libercem.

„Ale určitě nám pomůže, že tam pojedeme v dobré náladě a s větším sebevědomím," připomíná Tetteh, že k ostře sledovanému střetnutí bude Sparta nastupovat pozitivně naladěna a s vírou, že je schopna uspět i v Plzni.

V utkání pravdy. V testu, který může napovědět, jak na to neporažená Sparta doopravdy je a jak se bude podzimní liga vyvíjet dál.