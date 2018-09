Jako Stanciu? Kdepak, musím se ještě zlepšit, směje se hrdina, jehož tým smetl mistra

„Byl to opačný zápas než před týdnem s Mladou Boleslaví. Proměnili jsme své šance a soupeř svoje nedal. Ale myslím, že jsme zaslouženě vyhráli," připomněl Michal Trávník týden staré utkání, v němž se spoluhráči pálil jednu šanci za druhou. Teď sám dva góly vstřelil a na třetí nahrál Janu Chramostovi.

Poprvé se trefil ve 27. minutě hlavou. „Chram (Chramosta) mě našel, ani nevím, zda mě viděl, ale dával tam centr. Zprvu jsem šel na přední tyč, pak si odskočil na zadní a naštěstí to šlo ke mně a trefil jsem to," popsal, jak otevřel skóre. Zaskočilo ho, kolik prostoru mu okolo stojící obránci Roman Hubník s Davidem Limberským dali.

Od obránců dostal prostor

„Viděl jsme před sebou Hubníka, za sebe jsem neviděl. Překvapilo mě to celkem dost, ale zaplať pánbůh, že to tam o tyčku zapadlo," děkoval.

Na druhý zásah potřeboval dalších třináct minut. Naběhl si na hranici pokutového území na míč od Lukáše Masopusta a pravačkou vymetl šibenici.

„Trefil jsem to, jak už dlouho ne. Pak jsme dali z rohu třetí gól a už se nám hrálo dobře," přiznal reprezentační záložník, který tak napodobil sobotní výkon sparťana Stanciua. Rumun si proti Liberci připsal hokejovou terminologií 2+2 body. „Takže se musím ještě zlepšit," usmál se 24letý technický hráč. Každopádně proti úřadujícím mistrům odehrál zřejmě svůj nejlepší ligový zápas. „Co se týká kanadských bodů, tak určitě," konstatoval.

„Ale od začátku celý mančaft šlapal tak, jak jsme si představovali. Byl to povedený týmový výkon," pochválil spoluhráče.

V jakém světle viděl Plzeň, kterou Jablonec srazil doma po dlouhých devíti letech? „K Plzni bych se nechtěl vyjadřovat, to je jejich věc. Ale asi bylo vidět, že se jim nedaří a že v zápase nejsou. Myslím, že jsme měli o hodně lepší pohyb a to rozhodovalo," zhodnotil.

Porážka v Rennes tým nakopla

Jablonecké těšilo, že s nimi nezacloumala prohra 1:2 z Rennes, kde inkasovali rozhodující branku až v nastaveném čase z hloupé penalty. „Nezlomilo nás to, spíše nakoplo. Celý zápas se s nimi dalo hrát, bylo to vyrovnaný," řekl Trávník, jenž se s parťáky z Francie vrátil až v pátek odpoledne. Náročný program se však neprojevil.

„Museli jsme se nějak dát dohromady, čeká nás ještě hodně takových týdnů. Myslím, že jsme na to připraveni. Hlavně tomu nesmíme podlehnout, že jsme nějak unavení. Pak to jde a když se podaří takový zápas jako s Plzní, únava se vyplavuje rychleji," liboval si. „Je to příjemné takhle vyhrát, teď se však musíme nachystat na další utkání a nesmíme lítat v oblacích," uzavřel jablonecký hrdina.