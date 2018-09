„Nepamatuju, že bych někdy dal gól hlavou z rohu, to je pro mě hodně atypický. Ostatně vůbec svoje góly hlavou spočítám na prstech jedné ruky...," pátral v paměti Jan Chramosta. Plzeň ťal třetím zásahem v 56. minutě.

„Limba (Limberský) mě asi nehlídal tak, jak by měl. Snažil jsem se tam jen nějak dostat hlavu a naštěstí to tam padlo," popsal Chramosta.

V základní sestavě nastoupil místo zraněného Martina Doležala. Nejlepší střelec zelenobílých si na hřišti Rennes poranil kotník. Momentálně musí být v klidu a na hřiště by se měl vrátit nejdříve za dva týdny. „Doly je bohužel zraněný, ale jsme tady další do útoku, kteří by ho měli nahradit," podotkl Chramosta.

S čísly je spokojený

Jemu se záskok povedl. Proti Viktoriánům si připsal gól a asistenci. „S čísly jsem docela spokojený, i když nějaké situace jsem mohl řešit lépe. 3:0 je však dobrý výsledek," poznamenal.

Přitom na marodce málem také zůstal. „Před utkáním jsem měl svých starostí dost, protože po zápase v Rennes jsem měl zablokovaný krk. Tři dny jsem netrénoval a rozhodoval jsem se na poslední chvíli, jestli do zápasu půjdu. Hodně jsem dumal, jestli to mám risknout. A nakonec se to vyplatilo. Jsem rád, že jsem se rozhodnul dobře," přiznal. Však si z něj parťáci po utkání kvůli tomu utahovali. „Smáli se, že musím hrát se zablokovaným krkem častěji," prozradil Chramosta.

Nastoupil proti svému bývalému klubu, za který v lize v sezóně 2014/15 hrál. „Jak jsem se zdravil s kluky, tak mi přišlo, že se toho ani moc nezměnilo. Ze základní sestavy tam jsou pořád všichni, tým se mění minimálně, kvalita tam je. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli," pochvaloval si.

Co podle něj rozhodlo? „Naše kvalitní hra a dobrý pohyb na hřišti. Byli jsme namotivovaní a myslím, že právě pohyb byl rozhodující faktor zápasu. Plzeň jsme přeběhali," zhodnotil po prvním domácím triumfu Jablonce nad Plzní po devíti letech.