Mercedes si za cenu škodovky nekoupíte, má jasno odvolaný Dovalil

Ne vždy s odvoláním trenéra končí také sportovní ředitel. Fotbalové Teplice se tak rozhodly. Spolu s Danielem Šmejkalem opouští Stínadla také Jakub Dovalil. Na lavičku usedá Stanislav Hejkal a novým ředitelem se stává teplická ikona Štěpán Vachoušek. „Role sportovního ředitele pro mě byla novou zkušeností. Čekal jsem od ní víc, úplně jsem se s ní nesžil. Teplicím přeji všechno nejlepší,“ říká dlouholetý trenér české reprezentace do 21 let. Některé výroky se ho ovšem dotkly.

Mužstvo nabralo klesající trend a porážka s nováčkem z Opavy byla poslední kapkou. Daniel Šmejkal po 69 ligových utkáních na lavičce Teplic skončil. A spolu s ním také Jakub Dovalil, který nastoupil do pozice sportovního ředitele na začátku roku 2017, kdy přišel od reprezentace do dvaceti let Spojených arabských emirátů.

„Sportovní ředitel měl za sportovní část zodpovědnost a výsledky nepřicházely jak na hřišti, tak ani v rámci posílení základního kádru A mužstva," vysvětlil předseda představenstva Pavel Šedlbauer.

Výhrady k sestavení kádru ovšem odvolaný ředitel nebere. „Posílení kádru je přece přímo úměrné financím. Každému je jasné, že mercedes si za cenu škodovky nekoupíte," ohrazuje se Jakub Dovalil s poukazem na finanční mantinely, ve kterých se na Stínadlech pracuje.

Šest posil za rok by byl ideál

„První transfery po mém příchodu se povedly. V zimě 2017 přišli Král, Vošahlík a Šušnjar. Že pak třetí jmenovaný neprodloužil smlouvu, je věc druhá," lituje ztráty srbsko-australského obránce.

Dovalil razil cestu podle ideálního modelu. „Chtěl jsem, aby v každém přestupním termínu přišel buď jeden mladý hráč, nebo abychom místo něj zapracovali do týmu jednoho odchovance. Dále abychom pak získali jednoho zkušeného ve věku 27-28 let po vypršení smlouvy, do třetice pak abychom přivedli hráče, který by kvalitu kádru pozvedl. Abychom tedy aritmetickým součtem získali šest nových tváří za rok, u nichž by byl reálný předpoklad, že se tři až čtyři opravdu chytí," vysvětluje.

Dovalil si stojí za svým, že ideální model nemohl naplňovat, protože narážel na finanční limity klubu. „Pokud jsme měli třeba na útočníka tři milióny, nemohli jsme přivést střelce, který by s bilancí aspoň deseti gólů za sezónu mohl nahradit Vaněčka," poukazuje na chystaný kanonýrův zimní odchod do Skotska.