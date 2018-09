Zápasy, které mé muže pořádně prověří, teprve přijdou, ví dobře nový šéf komise rozhodčích Chovanec

Jeho jmenování předsedou komise rozhodčích fotbalový národ překvapilo, ale bývalý trenér Jozef Chovanec už se v nové funkci etabloval. „A to přesto, že všechno je pro mě pořád ještě nové, neboť své kolegy a spolupracovníky teprve postupně poznávám a oni poznávají mě. A s rozhodčími je to stejné,“ přiznává fotbalová ikona z pražské Letné i československé reprezentace, která má od léta sudí na povel.

Jaké vůbec máte pocity ze soudcovského ansámblu, jemuž teď velíte?

Na seminářích, které jsem absolvoval, z nich cítím klid a chuť na sobě pracovat, aby se dál zlepšovali.

Povzbudivé zjištění...

Povzbudivé, ale zatím jsme na začátku, protože je odehráno pouze devět ligových kol. Zápasy, které rozhodčí opravdu prověří, přijdou totiž teprve v momentě, kdy se bude blížit konec základní části soutěže a půjde o rozdělení mužstev do nadstavby. Teprve tam se dostaví nervozita.

Zatím ji nepozorujete?

Až dosud jsme byli svědky dobrých, průměrných i slabších výkonů, přičemž těch horších bylo méně. Zatím jsem ale nezaznamenal chybu, která by mě zneklidnila. Hodně nám pomáhá videoprojekt, díky němuž odhalujeme případné chyby sudích. Řešíme je, poukazujeme na ně, snažíme se, aby se z nich rozhodčí poučili.

Takže se zaváděním videa do fotbalu vládne spokojenost?

Učíme se video používat, ale pomáhá i v tom, že se víc trestá hrubá hra, simulování, zápasy se nenastavují o minutu či dvě jako dřív, ale i o sedm osm minut. A to přitom na podzim vstupuje do zápasů jen v přiměřené míře a v situacích, kdy je to nezbytně nutné, což kvituji.

Vypadá to na hotovou idylu. Přitom vznik a první zasedání vaší komise provázelo pnutí a spory, které pronikly i na veřejnost. Vše už je tedy zažehnáno a urovnáno?

Přišel jsem s jinými myšlenkami, než měla předchozí komise, ale nepociťuji, že bychom šli špatným směrem. Důležité je, aby se i o odlišných názorech diskutovalo, abychom je fundovaně konzultovali a probírali.

Opravdu tedy nemáte s novou komisí žádné problémy?

S žádným podnětem nebo stížností za mnou nikdo nepřišel, i když se občas samo sebou někdo ozve. Nejčastěji, když jeho nápad či návrh nezíská v komisi většinu.

A co ligové kluby? Ty už se ozvaly? Už na vás začaly vyvíjet tlak?

Já si nikdy v životě tlak zvenčí nepřipouštěl a nepřipouštím si ho ani teď. A ani jsem se dosud nesetkal. A to se snažím v každém ligovém kole stihnout co nejvíc zápasů. Třeba i tři za víkend, takže i s kluby jsem v pravidelném kontaktu.

Přitom po ligových zápasech se stesky ozývají. Třeba na videosystém VAR, o němž jste se sám už zmínil. Plzeňský trenér Vrba se třeba po utkání s Opavou nechal slyšet, k čemu video, když nepoužívá nejmodernější technologii a rozhodčím nepomáhá, jak by mělo.

Na video se názory a reakce celkem logicky liší. Má své zastánce, má i odpůrce. Všichni by si ale měli u uvědomit, že jde o pilotní projekt, který se snažíme stále zlepšovat a zdokonalovat. I trenéři ho takto vnímají. Jejich bezprostřední reakce po zápase jsou ale pochopitelně jen bezprostředně po utkání a pak s odstupem času. Pavel Vrba si po duelu s Opavou skutečně stěžoval, jenže když potom první emoce vyprchají, mluvil by i on nejspíš jinak. A jablonecký Petr Rada také.

Pravdu ale mají v tom, že videotechnika používaná v českém fotbale k nejmodernějším nepatří... Existuje časový horizont, kdy by se se mohla dostat na potřebnou úroveň?

To my jako komise rozhodčích ovlivnit nemůžeme, protože videosystém VAR je projektem LFA. Finančně velice náročným projektem, na který je zapotřebí sehnat hodně peněz, což není jednoduché. Ale přes všechny zaznívající výhrady je třeba připomenout, že naše práce s novou technologií je hodnocena v Evropě jako šestá nejlepší.

Jak tedy videosystém VAR posunout ještě dál?

Zdokonalením softwaru, vyškolením dalších videorozhodčích, což je úkol naší komise, na němž pracujeme, a samozřejmě nasazením videa na všechny ligové zápasy v příslušném kole. To je můj sen, protože by se tím podmínky narovnaly a byly by pro všechny kluby stejné.

Ale k technice jsou zapotřebí i lidé. A videorozhodčích je v tuzemsku zatím náležitě vyškoleno jen šest...

Proto budeme pořádat další semináře. Přijedou sudí, kteří během letošního mistrovství světa v Rusku asistovali u deseti zápasů, v prosinci k nám zavítá i italský expert ve službách UEFA, aby nás seznámil s tím, jak funguje video ve vyspělých zahraničních ligách.