Letenští ztratili ve šlágru neporazitelnost i Stanciua, Viktoria se dotáhla na vedoucí Slavii

Zatímco Sparta nasadila v Plzni sestavu, která se v poslední době stabilizovala, Viktoria na porážku v Jablonci zareagovala dvěma změnami. Hejda s Procházkou nahradili v základní jedenáctce Pernicu s Kolářem. Kapitán Hubník, který se na Střelnici zranil, tedy nechyběl a nastoupil.

Zápas začal svižně a hned v 9. minutě přinesl první vzrušení. Sparťan Kaya vyrobil hrubku, když při rozehrávce trefil na zemi ležícího Chipcia a nabídl šanci Kermenčíkovi. Útočníka zastavil Radakovič, jehož skluz zkoumal videorozhodčí, ale penalta se nepískala. Před druhou brankou se strhla velká potyčka po srážce gólmana s Tettehem, za kterou letenský útočník a Limberský dostali žlutou kartu.

Také další šance se chopil Krmenčík. Zbavil se i Frýdka a pláchl všem obráncům, postupoval sám na brankáře, jenže Nita byl na zemi včas a dlouhé sólo zneškodnil. Hosté odpověděli postupným útokem, na jehož konci Šural z dobré pozice netrefil bránu.

Také po přestávce pokračovala úporná bitva, v níž tvrdé souboje a fauly převažovaly nad fotbalovými finesami. Sparta se čisté šance dočkala v 62. minutě. Stanciu výborně vysunul Tetteha, proti němuž vyběhl Kozáčik a nechal prázdnou branku. Ghaňan si toho všiml a gólmana přehodil, jenže mezi tyče se netrefil. Další střely na plzeňskou svatyni vysílal Kanga, ale také nepřesně.

Udeřili až domácí. Po rozehraném rohu se do míče opřel Procházka, trefil spoluhráče Hubníka, s jehož nechtěnou tečí míč doputoval do brány. V nastavení mohl další Kozáčikův výlet mimo branku potrestat Šural, ani on však vyrovnat nedokázal. V nastavení byl navíc po konzultaci u videa vyloučen sparťan Stanciu.