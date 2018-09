Míč už nešlo umístit, vysvětloval Budinský, proč Karviné nezajistil tři body

„Už jsem byl v záklonu, padal jsem. Nebyla možnost, kam to dát níž," popisoval šestadvacetiletý hráč největší šanci zápasu.

Hra tak běžela dál a přišel hasící skluz střídajícího Vojtěcha Smrže, po kterém následovala druhá žlutá karta, a Slezané museli zbytek zápasu dohrát o deseti. „To jsme si to ještě zavařili," uznal Budínský.

Domácí ale i přes gólové šance Michala Šmída a Jana Vodháněla branku nevstřelili, a tak se zrodila remíza. Vůbec první ve vzájemných střetnutích těchto týmů v nejvyšší fotbalové lize. „Je to první bod, co jsme na Bohemce získali, to se nám nepovedlo ani v druhé lize, takže z tohoto pohledu jde o dobrý výsledek. Jinak jsem od svých hráčů čekal větší kvalitu směrem dopředu," uvedl trenér Karviné Roman Nádvorník.

To jeho protějšek Martin Hašek už tak spokojený nebyl. „Myslím si, že to byl zápas na jednu branku. Neměli jsme ale to finále v podobě šancí či vstřelených gólů. A to jsme ještě mohli inkasovat. Je smutné, že jsme duel nezvládli, ale na druhou stranu to bylo dobře odbráněné. Taky doufám, že se nám nikdo nezranil," připomněl velkou marodku svého týmu.

Z ní se až zázračně rychle dostal Dominik Mašek, který nastoupil po měsíční pauze zaviněné vykloubeným loktem. Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník odehrál 69 minut a po hodině hry si vypracoval nejvážnější střelu domácího celku.

„Obtočil jsem se kolem obránce a zkoušel jsem míč zatočit na zadní tyč. Bohužel jsem trefil ideální výšku pro brankáře. Možná kdybych to trefil trošku výš, mohl z toho být i gól. Každopádně remíza je pro nás ztráta dvou bodů," pravil Mašek.