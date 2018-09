Nebyli jsme efektivní a závěr byl blázinec, lituje Ščasný po první porážce

Šlágr jste výsledkově nezvládli. Proč jste ho prohráli?

Utkání musím rozdělit do několika fází. V úvodu zápasu byla Plzeň lepší, reagovala na náš systém, který jsme pak změnili. Pak se zápas vyrovnal a byly pasáže, kdy jsme byli lepší zase my. Nemáme se za co stydět, je nesmysl očekávat, že budeme Plzeň celé utkání válcovat. Zápas o jedné brance, v němž jsme i my měli své příležitosti. Stoprocentní měl hlavně Tetteh, bohužel, nedali jsme.

Co prožíváte, když rozhodla tečovaná střela, která letěla původně mimo branku?

Byl jsem celý zápas docela v klidu. Říkal jsem si, že kdo dá gól, vyhraje. Věděl jsem, že jsme zahodili tři šance a že nás to může mrzet. A stalo se. Navíc jsme inkasovali z rozehrané standardní situace, na které jsme se připravovali. Promeškali jsme hodně šancí, a proto jsme prohráli.

Závěr utkání se dohrával ve velkých emocích.

Závěr byl blázinec z obou stran. Plzeň dohrávala utkání takticky velmi dobře. V nastavení jsme si ani nemohli vytvořit tlak, protože z pěti minut navíc se čtyři a půl nehrálo.

Odstoupení zraněného Frýdka vás hodně oslabilo, že?

Chtěl kvůli zranění střídat už v poločase, my jsme ještě chtěli, aby hrál. Nahradit ho v jeho současné formě je obrovský problém. Vácha vypadá v tréninku výborně, ale vletět do zápasu proti Plzni pro něj bylo hodně velké sousto.

Poprvé jste prohráli. Jaký vliv může mít výsledek na další vývoj ligy?

Těžko říci, Plzeň teď jde zkrátka před nás. Musíme ve svých výkonech pokračovat a je potřeba být lépe připraveni na standardní situace. Hráčům mohu vyčítat jen individuální chyby při inkasované brance a neproměňování šancí.

Ztratili jste nejen Frýdka, v závěru byl vyloučen Stanciu.

Situaci jsem neviděl, takže ji zatím nemůžu hodnotit. Patrně byla jasná, když si rozhodčí prohlédl video. Chybět nám Nico bude, je jedním z klíčových hráčů. Musíme si poradit. Neměl se nechat vyloučit, což je jasné.