Páníkův recept na Slavii? Běhat, běhat a běhat. Ale chytře, říká kouč Baníku

Před dvěma týdny hostili Spartu, v neděli (15 hodin) čeká na fotbalisty Baníku další sezónní vrchol - utkání s lídrem tabulky, čtyři kola neporaženou Slavií Praha. „Mají formu, jejich výkonnost roste. Je to tak kvalitní tým, že dokáže hrát i v evropských pohárech na úrovni. Zahráli s vynikajícím francouzským mužstvem. Výborný výsledek, to už o něčem svědčí,“ řekl trenér Baníku Bohumil Páník.

Jak tedy proti rozjetému soupeři, kterého už šest utkání v řadě Baníkovci v lize neporazili, uspět? „Tak viděli jsme to, když hráli s Bohemkou, běhat, běhat, běhat... A hrát. Když to uběháme, tak můžeme být úspěšní. Ale nesmíme za nimi jen furt běhat po celém hřišti, to bychom se uběhali. Mají obrovsky flexibilní rozestavení, ti hráči přebíhají, jednou je ten tam, jednou ten támhle, špatně se to chytá. Chce to být chytrý, kdy ano kdy ne, a brzo je dostupovat," popisoval ostravský trenér.

Baník změří doma síly s pražským soupeřem potřetí v řadě. Duklu porazil 2:0, se Spartou poprvé v sezóně doma ztratil a prohrál 0:1. „Je dobře, že jsme ty ztracené body získali ve Zlíně (2:1) zpátky a udrželi jsme se v kontaktu s nejlepšími," řekl Páník.

Šanci cítí Baníkovci i proti Slavii. „Potýkají se teď trochu s větší marodkou (zranění jsou Van Buren, Tecl, Sýkora, Alvir, Deli, Hromada a Jugas - pozn. aut.), což bychom mohli využít. Ale mají široký kádr, kvalitní hráče, takže se budeme hlavně soustředit na defenzivu, abychom nedostali nějaké zbytečné góly. A pak, máme silné protiútoky," nastínil odchovanec Slavie Robert Hrubý.

„Na utkání proti Slavii se pokaždé moc těším, protože je to klub, kde jsem s fotbalem začínal a byl jsem tam dohromady nějakých patnáct let. Pořád Slavii sleduju. Jak v naší lize, tak v evropské scéně. Tam jim držím palce, ale tady je chci porazit," pokračoval Hrubý.