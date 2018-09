Příbram si zastřílela. Boleslavští odjeli s výpraskem

Příbram nemá s Mladou Boleslaví pozitivní bilanci, nebezpečného soupeře už pět let doma neporazila. V sobotním duelu u říčky Litavky byla ale efektivnější a tři ze šesti šancí proměnila v góly. Připsala si tak důležité tři body a hosty poslala domů se solidním výpraskem.

Domácí mohli vést už v první minutě. Hlúpik ale pálil z hranice šestnáctky těsně vedle branky. Boleslav se dostala ke dvěma střeleckým pokusům, ale ty skončily ještě hůř. Příbram se snažili o rychlou kombinaci, vpředu hledali záložníci Fantiše a rychlonohého Antwiho, ale pokusy o bleskové údery skončily několikrát v ofsajdové pasti. Na druhé straně si domácí obrana dobře hlídala kanonýra Komličenka.

Příbramské kombinaci na jeden dotek chybělo dlouho to nejdůležitější, přesná finální přihrávka. To platilo až do 22. minuty, když Mingazov vybídl přesnou přihrávkou Fantiše, pohybujícího se na hrotu místo zraněného Slepičky, a ten ránou ke vzdálenější tyči otevřel skóre zápasu. Rozestavení se čtyřmi obránci a záložníky s podhrotem, které zvolil kouč Csaplár, zafungovalo.

Boleslav zvýšila obrátky a dlouhé minuty se usadila v blízkosti domácí šestnáctky. Ve 36. minutě poslal Komličenko do šance Přikryla, ten si položil i Švengra, který se mu vrhl pod nohy, zasáhl míč a Přikryl se zřítil jako podťatý. Sudí Jílek posoudil kontakt jako dovolený, takže hosté se marně dožadovali penalty. Tlak hostí pokračoval, ale bez efektu, naopak po rychlé akci pálil na druhé straně z hranici šestnáctky Květ a Šeda se musel pořádně natáhnout, aby míč vyrazil do bezpečí.

Do druhé půle poslal kouč hostí Weber zkušeného Matějovského, který měl zpřesnit hru hostí. Domácí, stejně jako v první půli, zahrozili hned v úvodních minutách. Po faulu Pauscheka si postavil Květ míč k přímému kopu pět metrů od hranice šestnáctky, ale v dost těžkém úhlu. Šeda čekal centr, stejně jako jeho spoluhráči, a to se jim stalo osudným. Příbramský střelec zatočil míč k bližší tyči, kde ho uklidil do sítě, leč ne té správné, Komličenko.

Ruský střelec mohl během dvou minut hosty dostat zpět do hry, ale jeho rána minula o centimetry branku. Byl však u další nebezpečné akce hostí, když rozehrál míč na Hůlku, ten našel v dobré palebné pozici Ladru, ale jeho slabou střelu zastavila domácí obrana. A ke slovu se dostal střídající Rezek. Jeho ránu však zblokovali obránci. Krátce nato posadil z rohového kopu míč na hlavu Fantiše, ale ten hlavou těsně minul vzdálenější tyč.

Hra získala na obrátkách a v krátkém sledu měla po šanci obě mužstva. Tu boleslavskou zahodil Chaluš, který poslal odražený míč do náruče Švengera, na druhé straně Šeda vyrazil střelu Rezka a Hlúpik z dorážky přestřelil zívající branku. V závěru pak pečetil domácí výhru svým druhým gólem v utkání Fantiš po přesném centru Rezka. V nastavení pak podržel domácí při dvou střeleckých pokusech soupeře Švenger.