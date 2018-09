Kouči Dukly v závěru zatrnulo: Gól Beauguela by byl krutý hřebíček, oddechl si

Kdyby gól platil, inkasovala by pražská Dukla hodně tvrdý knokaut, z něhož by se ve zbytku sobotní partie už těžko sbírala. V poslední minutě duelu Jean-David Beauguel za stavu 1:1 rozvlnil síť a vypadalo to, že si Zlíňané odvezou z Julisky všechny body. Parta Michala Bílka však slavila jen kratičkou chvíli, sudí trefu francouzského fotbalisty neuznali.

„Už jsem to viděl špatně, naštěstí rozhodčí odpískal ofsajd," oddechl si Daniel Tetour, jenž v první půli poslal dejvický celek do vedení, jenže Pražané slibný náskok neudrželi. Brzy po přestávce srovnal hlavou právě Beauguel a střeleckou chuť měl i nadále.

V samém závěru přišel z levé strany míč do pokutového území a bývalý forvard Dukly překonal Radu podruhé. Praporek asistenta rozhodčího však vystřelil nahoru. „Sudí mával ofsajd, musím se podívat na celou situaci na videu. Každopádně zápas nebyl jenom o této jedné šanci, měli jsme si jich vytvořit během utkání víc," litoval Beauguel.

Skóre se tedy už nezměnilo a domácímu kouči spadl balvan ze srdce. „Samozřejmě mi zatrnulo. Moc dobře jsme věděli, z čeho nás Zlín může potrestat, protože náběh jejich útočníků je fantastický. Přirovnal bych to k lafatovskému uvolnění, byl by to až krutý hřebíček, ale i to se ve fotbale stává," připomněl Roman Skuhravý, pod jehož vedením získal tým ze tří zápasů čtyři body, a přestože Dukla se nadále choulí na posledním místě tabulky, mužstvu se dýchá přece jen líp.

„Jsme uvolněnější, vidíme, že máme víc šancí, dovolíme si víc. Když budeme takhle pracovat dál, odměna v dalších utkáních přijde," ujišťuje záložník Tomáš Kott.