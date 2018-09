Fantiš se obětoval pro tým, teď zažil satisfakci, konstatoval kouč Csaplár

Fotbalisté Boleslavi odjeli od Litavky bez bodů, byl to zápas Antonína Fantiše. „Dva góly v zápase jsem vstřelil poprvé, a to jsem mohl dát i hattrick, kdyby ta moje hlavička šla o kousek blíž k tyči,“ liboval si příbramský odchovanec, který se domů vrátil přes angažmá v Ostravě a ve Zlíně. „Tajně jsem si přál, aby mě trenér Csaplár postavil na hrot místo zraněného Míry Slepičky. On mi to splnil, takže jsem spokojený,“ dodal.

Kouč domácích byl hodně spokojený. „Pobavili jsme fanoušky fotbalem a sebe potěšili výsledkem. Pro Tondu Fantiše je to satisfakce po problémech, které měl v životě i se zraněními. Obětoval se pro tým tím, že hrál levého záložníka, což není jeho post, protože na hrotu byl Slepička a za ním Matoušek. Teď dal dva góly, odvedl výborný výkon, hodně na sobě dře a nese to ovoce," liboval si Josef Csaplár.

Mladá Boleslav prohrála po pohárovém výbuchu v Chrudimi i v Příbrami. „Nebyli jsme agresivní, někteří hráči odvedli lajdácký výkon. I když jsme o tom mluvili po Chrudimi v kabině, v Příbrami to bylo stejné. Jako by jim bylo jedno, jak zápas dopadne, kolik prohrajeme. Nad tím se musím zamyslet," konstatoval kouč Jozef Weber.

Hodně zklamaný byl stoper hostí Ladislav Takács. „Na zápas jsme se připravovali, ale vstoupili jsme do něj hodně špatně. Příbram toho využila a my už jsme se do zápasu nedostali. Byl to jeden z nejhorších výkonů v lize. V součtu s pohárovou prohrou to byl hodně špatný týden. Musíme s tím něco udělat," hledal obtížně příčiny porážky.