Rozhodl druhý gól a vyloučení. Frustraci Olomouce se ani nedivím, uznal liberecký Ševčík

V Olomouci vyrůstal a na Hané se učil fotbal, teď Petr Ševčík svůj bývalý klub v dresu Liberce pomohl srazit vysoko 3:0. 24letý technický záložník byl u všech branek Severočechů. „Vyšlo mi to, ale chtěl bych na to v dalších zápasech navázat. Vždy to může být ještě o něco lepší,“ usmál se liberecký špílmachr.

Před gólem Tarase Kačaraby na 1:0 rozehrál rohový kop. Na druhou trefu nahrál střídajícímu Martinu Koscelníkovi. A poslední zásah připravil pro Matěje Hybše.

„Odmakali jsme to jako tým. V Brně v pohárovém utkání jsme nedostali gól a na tom jsme chtěli stavět a výhru potvrdit. Herně to vypadalo dobře," pochvaloval si Ševčík, který s parťáky dvě poslední ligová utkání prohrál s celkovým skóre 1:6. Ofenzivu Hanáků se spoluhráči zcela eliminoval, Sigma U Nisy nevystřelila na branku ani jednou.

„Byli jsme už pod tlakem, ale každý zápas jsme si vytvořili dost šancí na to, abychom to mohli zvládnout nebo alespoň uhrát remízu. S Olomoucí nám to tam už padalo a měli jsme i spoustu dalších šancí, které mohly skončit gólem," liboval si.

Co podle Ševčíka utkání rozhodlo? „Druhý gól a určitě to vyloučení," připomněl Ševčík kontroverzní moment ze závěru zápasu. Krátce po druhé brance v 77. minuty hostující Šimon Falta fauloval Radima Breiteho a rozhodčí Zbyněk Proske situaci téměř pět minut zkoumal s pomocí VAR. V 82. minutě pak záložníka Sigmy chybně vyloučil.

„Ze strany Olomouce to už byla úplná frustrace. Ani se jim nedivím, protože jsme strašně dlouho čekali na verdikt. Po červené kartě už bylo myslím po zápase," připustil Ševčík, pro něhož je duel se Sigmou stále speciální záležitostí.

„Mám tam spoustu kamarádů, se kterými jsem víceméně od dvanácti let vyrůstal. Od žáků přes dorost až po A-tým," poznamenal Ševčík, jenž do Liberce přestoupil před dvěma roky po sestupu Olomouce do druhé ligy. Nehrozí podobný pád Hanákům i letos, kdy jsou po deseti kolech se šesti body na předposledním místě?

„Myslím, že mají dost kvalitní mužstvo na to, aby se zvedli. Vždy je to otázka nějakého období, kdy vám to nejde, také jsme to měli, ale to odezní. Hráči tam jsou fakt hodně kvalitní a časem se zase zvednou. Věřím jim," uzavřel Ševčík.