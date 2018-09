Baník dvěma góly Filla setnul v deseti lídra. Je to velké vítězství, obrovsky si ho vážíme!

Po přestupu z Teplic čekal Martin Fillo na první gól v dresu Baníku sedmnáct utkání. Trefil se až tuto sezónu v Olomouci, přesto od něj fanoušci čekali mnohem víc. Po zápasu se Slavií, který Baník vyhrál doma 2:1 právě po jeho dvou gólech, je 32letého záložníkovi odpuštěno. „Vzhledem k tomu, že jsme brzo inkasovali červenou kartu, je krásné, že jsme vyhráli 2:1. Bylo to vítězství vůle a charakteru, druhou půli jsme to ukopali. Jsem strašně rád, protože takové velké vítězství už tady dlouho nebylo,“ svěřoval se Fillo.

Na branku Slavie jste vyslal dvě střely a byly z toho dva góly. Je ztracená produktivita zpátky?

Jeden gól jsme dali ze standardky, jeden z brejku. Vytěžili jsme z minima maximum. Hrozně to vytahovali, Bořil byl vlastně až na křídle, je tam pak hodně volného prostoru. Jsem rád, že jsme jim takhle utekli. Do poločasu jsme dali druhý gól a druhou půli už to byla válka, ve které jsme byli trošku důraznější. Slavie má obrovskou kvalitu, široký kádr, neporazili nás, i když jich bylo o jednoho víc. Obrovsky si toho vážíme. Byli jsme odměnění za tvrdou práci.

Před druhým gólem jste měl docela dost času. Přemýšlel jste, kam míč poslat?

Řekl jsem si, že to zkusím na zadní, že nemám co ztratit. Trefil jsem to pěkně za tyč. konečně to tam spadlo. Já ty góly tady moc nedávám, tak jsem rád, že jsem dal dva. Hlavně, že máme tři body. Po minulé sezóně si vážíme každého zápasu, každého vítězství, maká se tady na sto procent a byli jsme za to odměnění.

Vyburcovalo vás vyloučení Milana Baroše už v 15. minutě utkání?

Ani bych neřekl. Možná jsme se semkli, ale bojovali bychom stejně i v jedenácti. Trošku jsem nečekal, že mu dá rozhodčí červenou kartu. Od Baryho to byl první takový zákrok, myslel jsem, že mu dá žlutou. Byl to pro nás všechny šok, ale potom jsme se semkli.

Byl jste taky hodně v emocích. Dostal jste ve stejný moment žlutou. Hodně jste to prožíval?

Celý týden se na to připravujete a v patnácté minutě se stane tohle. Samozřejmě je těžké udržet emoce na uzdě. Máme v týmu kluky, co chtějí vyhrávat a když přijde červená v patnácté minutě, tak si říkáte, že je skoro po všem. Ale naštěstí to neplatilo. Ukázali jsme charakter.

Slavia vás ve druhém poločase hodně mačkala, kolik sil vám zůstalo?

Ve druhé půli oni dominovali, my se jenom bránili. Lašty nás tam několikrát podržel, obrana hrála na hranici sebeobětování. Nakonec jsme to ukopali.

Co byste řekl k výkonu brankáře Laštůvky?

Klobouk dolů, co on tady předvádí. V každém zápase vytáhne jeden nebo dva klíčové zákroky a hrozně nám pomáhá. Ten zákrok, jak byl na zemi, byl neuvěřitelný! Ala Dominik Hašek. Jsem rád, že jsme to nahoře trošku zamotali, i když do top trojky trošku nepatříme. Ale jsem rád, že tam jsme a pokusíme se tam udržet co nejdéle.

Nepatříte do trojky? Nejste neskromní?

Jako, my se zachránili v 75. minutě posledního zápasu minulé sezóny. Zůstáváme na zemi, spíš se snažíme bojovat, jdeme od zápasu k zápasu.