Beru to na sebe, odehrál jsem špatné utkání, kál se slávista Souček

Tomáši, byl to podle vás od Milana Baroše zákrok na červenou kartu?

Dostal jsem zásah, skolilo mě to, ale nevěděl jsem, jak to bylo tvrdé. Cítil jsem, že mě trefil ze strany. Na videu to asi bylo vidět lépe.

Byl to úder loktem?

Sám nevím, jestli ramenem, nebo loktem. Dostal jsme zásah a rozhodčí to takto vyhodnotil. Cítil jsem, že do mě vrazil celým tělem, takže nevím přesně, kam to šlo. Fakt nevím.

Jak ta červená ovlivnila zápas?

Hodně. Hráli jsme sice proti deseti, ale pak to bylo rozkouskované, pískal se každý faul, takže se hrálo takticky. Pro nás by zřejmě bylo lepší hrát jedenáct na jedenáct, ale zkomplikovali jsme si to sami. Měli to daleko těžší než my. My jsme to nezvládli.

Takže vám to spíše ublížilo?

Prohráli jsme, takže nakonec asi jo. Dostali jsme první gól, ale rychle na něj zareagovali. Ovšem nehráli jsme dobře a po mé chybě nám dali domácí druhý gól. Celý druhý poločas jsme měli na to utkání otočit, nějaké šance na to tam byly, ale nezvládli jsme to.

Co se stalo při té vaší chybě. Uskočil vám míč?

Blbě jsme si balón ukopl a pak to protihráči nalil. Chtěl jsme to nějak zachránit, ale udělali to dobře a Fillo to na zadní trefil. Beru ten gól na sebe. I ten zápas byl z mého pohledu špatný.

Čím to, že 75 minut hrajete proti deseti a prohrajete?

Hlavní příčiny jsou ty, že jsme hned po té červené dostali gól. A i když jsme dobře zareagovali, měli jsme asi čtyři gólovky, po kterých jsme měli dát góly. Pak přišla ta moje chyba... My je nepotrestáme, ale oni nás ano. To je celé.

Může vás to utkání nějak ovlivnit? Ve čtvrtek hrajete Evropskou ligu v Petrohradu.

Doufám, že ne. Máme hned čtvrtek, abychom to napravili a v neděli hrajeme doma s Příbramí. Máme dva zápasy do reprepauzy a věřím, že to napravíme. Uděláme pro to maximum.