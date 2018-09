Na takový gól jsem čekal celou kariéru! Masopust životní trefou pokazil premiéru kouči Teplic

„Na takový gól jsem čekal celou kariéru, takový jsem totiž nikdy nedal," culil se Masopust po utkání. S míčem u nohy před pokutovým územím mnohdy vymýšlí, hledá přihrávkami lépe postavené spoluhráče. Na Stínadlech od své obligátní varianty upustil. „Jak jsem se s balónem otočil, řekl jsem si, že už nikoho nebudu hledat a vypálím. Bouchl jsem to na bránu, střela vyšla moc hezky," zářil Masopust.

Jablonec dokázal, že chytil formu jako hrom. Sice prohrával, když se po zaváhání Holeše prosadil Hora, většinu utkání byl ale lepší a zaslouženě vyhrál. „První půli jsme jednoznačně vládli, i na začátku druhé. Potom tlak opadl, nemohli jsme se dostat do šance. Ale zápas nakonec dopadl dobře," podotkl Masopust, který svojí brankou pokazil ligovou premiéru novému kouči Teplic Stanislavu Hejkalovi.

Až krutá prohra, glosoval kouč Hejkal

„Velké zklamání, prohra je až krutá. Zkušenější mužstvo by dohrálo zápas možná jinak, ale přišla nadstandardní rána Masopusta a prohráli jsme. Musíme zvednou hlavu a jít dál. Neskládáme zbraně, budeme bojovat. Klukům nemám co vytknout, hráli v současné době to, na co mají," uvedl Hejkal, který v uplynulém týdnu nahradil odvolaného Daniela Šmejkala.

Ze změny na teplické lavičce před vzájemným duelem hostující trenér Petr Rada nebyl nadšený. „Výměna trenéra je vždycky pro tým motivující. Standu Hejkala znám, vím, že fotbalu rozumí, dovede udělat kabinu. Z tohoto pohledu jsme měli trochu obavy," přiznal Rada.

Jeho mužstvo šlape, je zdravě sebevědomé. O vítězství mohlo rozhodnout podstatně dřív. „Cením si, že jsme hráli až do konce. Výhry si moc považuji. I toho, že jsme potvrdili výkon s Plzní," pochvaloval si Rada, který ve čtvrtek s Jabloncem čeká druhý zápas ve skupině Evropské ligy. Na Střelnici dorazí Dynamo Kyjev.