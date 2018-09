Porážka v přesilovce Tvrdíka nadzvedla. Dejte se rychle do pořádku! káže slávistům

Porážka Sparty v Plzni jim nahrála. Sešívaní mohli jít v čele tabulky fotbalové ligy do tříbodové trháku. Potřebovali vyhrát v Ostravě. Jenže Slavia tam vybouchla. Ačkoliv po vyloučení Baroše již v 15. minutě hrála dlouhou přesilovku, Baníku podlehla 1:2. Šéf klubu se před cestou k pohárovému duelu do Petrohradu pořádně rozčílil.

Milan Baroš z Baníku Ostrava sledoval ve druhém poločase zápas se Slavií z tribuny, poté co byl v první části vyloučen.

Co víc by chtěli!? Hrát 75 minut dlouhou přesilovku je přece dostatečný luxus. Jenže sešívaní tentokrát vybouchli. Ačkoliv Baník přišel vyloučením o svého lídra, svou bojovností je i bez Milana Baroše strčil do kapsy.

„Domácí zápas odbojovali a zaslouženě vyhráli," musí uznat trenér Jindřich Trpišovský.

Gratulace Baniku. Lidr ligy a kandidat na mistra takto hrat proste nemuze, obzvlast proti oslabenemu souperi. Kluci, dejte se prosim co nejdrive do poradku! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 30. září 2018

Vedení klubu se výpadek samozřejmě nelíbí. A jak je v Edenu zvykem, zásadní hodnocení na sebe na twitteru nenechalo dlouho čekat.

„Gratulace Baníku. Lídr ligy a kandidát na mistra takto hrát prostě nemůže, obzvlášť proti oslabenému soupeři. Kluci, dejte se prosím co nejdříve do pořádku!" burcuje šéf představenstva Jaroslav Tvrdík.

Sešívaní se díky lepšímu skóre udrželi v čele tabulky před Plzní, třetí Sparta ztrácí bod a čtvrtý Baník dva.

Slavia hraje před reprezentační přestávkou ještě dvě utkání. Ve čtvrtek nastoupí v Evropské lize v Petrohradu a v neděli v domácí soutěži hostí Příbram.