Naše hra si potřebuje více sednout, uvažuje teplický Král

Jak jste si rychle zvykli na rošádu ve sportovním i trenérském vedení klubu?

Nebylo na to moc času. Po panu trenérovi Šmejkalovi přišel v úterý nový kouč pan Hejkal a už ve středu jsme hráli pohár na Vltavínu v Praze. Důležité bylo vítězství, které nás nakoplo. Ale v neděli jsme dostali ránu v lize od Jablonce.

Podlehli jste účastníku základní skupiny Evropské ligy 1:2. A klesli na třináctou příčku tabulky. Jak hodně to mrzí?

Místy byl Jablonec silnější na míči. Měli jsme ale i zasloužený tlak, ale soupeř prokázal větší efektivitu.

S čím jdete do další přípravy na nejbližší zápas?

Naše hra si potřebuje více sednout. Hraji na pravé straně, a když se naučíme hrát systém, věřím, že budeme úspěšní. A že najdeme herní styl, který se těžko brání a bude na soupeře platit. Chce to víc času. Máme před sebou ještě dvě třetiny sezóny.

Po Jablonci vás čeká venku favorizovaná Plzeň, jež kombinuje domácí ligu s Ligou mistrů. Bude to pro Teplice obzvlášť obtížný duel s ohledem na rozdílné postavení obou celků v tabulce?

Obecně se dá říci, že každý zápas s českými top týmy, mezi něž Plzeň patří, je těžký. O to víc si můžeme věřit, protože málokdo očekává, že tam vyhrajeme. To by mohla být naše výhoda. Plzeňští budou mít za sebou zápas na AS Řím, i to máme v hlavě. Když budeme hrát náročný fotbal, napadat a důsledně plnit taktické věci, mohlo by to přinést dobrý výsledek.