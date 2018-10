Olomouc se odvolala proti trestu pro chybně vyloučeného Faltu

Falta byl vyloučen v 82. minutě sobotního ligového utkání s Libercem za to, že přišlápl v běhu kotník Radimu Breitemu. Proske si situaci prohlížel na videu několik minut a poté se rozhodl udělit hráči červenou kartu. Přestože komise rozhodčích poté označila rozhodnutí za chybné, disciplinárka podle regulí musela Faltu potrestat

"Musíme vycházet ze zápisu o utkání a ze zprávy delegáta FAČR. Disciplinárka nemůže být dalším rozhodčím," uvedl po čtvrtečním zasedání předseda disciplinární komise Richard Baček. "Pokud rozhodčí, a to navíc na základě videa, vyhodnotil situaci na vyloučení, respektujeme to," dodal.

"My bychom mohli zasáhnout pouze tehdy, pokud by došlo k zásadnímu pochybení rozhodčího, pokud by například potrestal jiného hráče nebo pokud by se žádné závadné jednání vůbec nestalo. To není tento případ," vysvětlil Baček.