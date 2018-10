FOTBAL ON-LINE: Dotáhne se Zlín na Spartu? Doma hostí Olomouc

Zlín naposledy pouze remizoval s poslední Duklou a před tím prohrál 1:2 s Ostravou. V tabulce se propadl na páté místo, ale pokud by proti Liberci zvítězil, minimálně do soboty by se mužstvo bývalého reprezentačního trenéra Michala Bílka bodově dotáhlo na třetí Spartu.

Liberec minulý týden porazil 3:0 Olomouc, ale před tím utrpěl debakl 1:4 se Spartou a prohrál 0:2 s Duklou.