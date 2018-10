Šindelář: Na Baroše by sice v závěru u praporku plivali, ale asi bychom v Boleslavi vyhráli!

„Povedly se nám dvě standardky, potom šla Boleslav do desíti. Škoda, že jsme neudrželi vítězství. Dostat gól v poslední minutě, ještě tečovanou střelou, to zamrzí," smutnil Šindelář po utkání.

Po nepovedené první půli jste skóre otočili ze standardek. Máte je nacvičené?

Ano, kluci je skvěle zahrávají. Ale stačily jenom na bod. Se Slavií jsme se ze standardky také prosadili, což je pozitivní. Ze začátku sezóny nám moc nešly, ale když teď proti nám soupeři zodpovědněji brání, hůř se nám tam dostává. Standardkami si můžeme pomoct.

Mrzí vás, že jste přišli o možnost být alespoň dočasně ligovými lídry?

To spíš řeší novináři. My si vážíme toho, kde jsme. Jestli bychom byli první, šlo by jen o takovou třešničku. Je pořád jedenácté kolo, nic to neznamená.

Ale být po jedenáctém kole mezi nejlepšími už něco znamená.

Ale dalších čtyřiadvacet kol ještě zbývá. Stačí jeden nepovedený zápas a už se to s vámi veze. Hlava dělá svoje, nepovedená utkání se můžou nabalit. A dobré umístění je pryč. Na tabulku se sice rádi podíváme, ale že bychom chodili po kabině a křičeli: jo, budeme první, to určitě ne.

Cítíte, že soupeři berou současný Baník jinak než ten z uplynulé sezóny?

Minulou sezónu jsme hráli do posledního kola o padáka. Každý si říkal: přijede Baník, máme body. My se třepali, abychom udrželi remízu. Teď jsme my ti nahoře, Boleslav vyrovná a slaví, jako by vyhrála. Což chápu, hrála v deseti.

Chyběl vám útočník Milan Baroš, který za vyloučení se Slavií dostal trest na pět zápasů. Jak verdikt disciplinární komise vnímáte?

Vnímám ho tak, že dva měsíce nebudou mít novináři o čem psát. Musíme trest respektovat, přijmout. Milan je s námi normálně v kabině, na trénincích. Jen chybí na hřišti při zápasech. Je to persona, vypjaté zápasy dokáže rozhodnout, mužstvo umí uklidnit. To možná bude chybět.

Chybělo na hřišti jeho vůdcovství?

Možná. Soupeř je v deseti, my vedeme, deset minut do konce, už to musíme nějak uhrát. Samozřejmě všichni by po něm plivali, že to drží u rohového praporku. Ale asi bychom odjeli se třemi body, kdybychom měli Milana."