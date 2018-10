Ďurica skvělým trestňákem všechny zaskočil a pak už se jen smál

Šla vaše standardka trefit ještě lépe?

Bylo to spíš o technice, ne o síle, protože to bylo dost blízko. Zkusil jsem jen tak překopnout zeď a vyšlo to. Když to dobře trefíte k tyči, má to brankář vždy hodně těžké, protože stojí na druhé straně.

Jak trenér Karviné Nádvorník, tak i kouč Dukly Skuhravý připustili, že netušili, že umíte takhle kopat standardky. Už jste se tak někdy trefil?

Když jsem byl v Rusku, tak jsem tam měl ještě jeden takový trestňák, ale většinou na to byli jiní. Nepouštěli mě k tomu, ale v Dukle jsem nejstarší a každý se bojí mi něco říct, tak jsem to zkusil. (smích)

A zařídil cenné vítězství, které Dukla nyní potřebuje ze všech týmů v lize nejvíce.

Přesně tak. Gól je pěkný, ale vzhledem k záchraně je důležitější, že máme tři body a že se posouváme. Dnes jsme vyhráli těžký zápas, protože Karviná byla bojovná, ukázala srdce a tlačila nás až do konce. Velký respekt před nimi, ale my jsme rádi za výhru.

Poprvé vezete body z venku. Je to úleva?

Vyhráli jsme, protože jsme hráli dobře. Kombinačně, ale taky efektivně. A ve druhém poločase jsme rozhodli. Teď je ale třeba body potvrdit doma, v přestávce máme pohár a pak Opavu.

Karvinou jste přehráli. Měli jste více střel, trefili jste dvakrát tyč. Zvedá se Dukla?

Hráli jsme dobře. Karviná hrála spíše takový bojovný fotbal, snažili se dlouhými nákopy, měli tam vysokého Wagnera v prvním poločase. Pak tam poslali Ramireze, v závěru šel dopředu i stoper a na konci tam bylo asi pět jejich útočníků. Byl tam tlak, ale ustáli jsme, dobře chytal Filip Rada. Hráli jsme dnes opravdu dobře.

Velký vliv na vzepětí Dukly má i trenér Skuhravý. Co změnil?

Zlepšila se hra, je tady teď víc zkušenějších hráčů, protože jsem přišel já nebo Raspi (Nikola Raspopovič), a k tomu se přidávají mladí, kteří začali makat. Mají velký potenciál, který dnes ukázali, ale nesmějí se uspokojit.

Jak se vám zamlouvá kombinační fotbal, který vám trenér Skuhravý ordinuje?

Záleží, proti komu hrajete. Zase nemůžeme hrát na každého hurá systém, je třeba se na každého soupeře připravit individuálně. A hlavně hrát rozumně, což se nám teď podařilo. Teď na tom musíme dál stavět.