Teplický Hora po spálené šanci činil pokání, přesto i po porážce věří: Zase bude líp

V šatně se omlouval spoluhráčům, hned poté i teplickým fanouškům. „Já to nezvládl, já můžu za to, že jsme v Plzni prohráli. Vždyť šlo o obrovskou gólovou příležitost, a já jsem na hřišti od toho, abych ji proměnil,“ činil pokání útočník Severočechů Jakub Hora.

Fotbalisty Plzně výhra nad Teplicemi (1:0) hodně bolela. Potvrzují to i kulhající Roman Hubník a útočník Michael Krmenčík. Vše sleduje tepický Admir Ljevakovič.

Tři minuty před koncem ligového duelu s obhájcem titulu se totiž objevil sám před brankářem Alešem Hruškou, jenže ve vyložené šanci selhal. „Odehrál jsem už spoustu zápasů, než abych se vymlouval na tíhu okamžiku. Střílel jsem kolem gólmana, jenže on stačil nohou zareagovat a míč vyrazit," vyčítal si sedmadvacetiletý teplický útočník promarněnou příležitost.

Další už nepřišla, takže Severočeši i v druhém utkání pod novým trenérem Stanislavem Hejkalem padli. „Před týdnem v duelu s Jabloncem gólem inkasovaným v 91. minutě, tentokrát po mém selhání," bral na sebe Hora vinu, že jeho mužstvo vyšlo znovu naprázdno a v tabulce se topí s devíti body u samého dna.

„Proti takovému soupeři, jako je Plzeň, se musí prostě i náznaky vytvořených šancí proměnit, pokud chceme uspět. A my neproměnili ani možnost stoprocentní," povzdechl si nový kouč Teplic Stanislav Hejkal vědom si toho, že ani on zatím nevytáhl Severočechy z výsledkové mizérie, do které na podzim upadli.

„Zatím, ale my se určitě zvedneme. Už teď je vidět, že si mužstvo sedá a dostává svou tvář. Trenér s námi hodně mluví, změnil přípravu, progres je patrný. Ani za výkon předvedený v Plzni se nemusíme stydět. A kdybych navíc zvládl obrovskou šanci, měli jsme bod," je přesvědčený Jakub Hora, že v dalším průběhu podzimu už bude jeho Teplicím lépe. „Nastávající reprezentační přestávka nám určitě pomůže," je si jistý.