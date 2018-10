ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Rozhodčí nemají cit pro hru. Ale kam to spěje, když se místo výběrů dělají nábory?

Redaktor se v jednom v rozhovoru s předsedou disciplinární komise Richardem Bačkem ptá v návaznosti na výši trestu, který byl součtem za úder loktem a vulgární reakce k rozhodčím, takto: „Surová hra, tedy úder loktem do Součkova obličeje, byla přitěžující okolnost. Dá se říct, o kolik méně by dostal, kdyby nenastala?" Odpověď předsedy: „To neumím říci, zda o jeden nebo o dva méně, ale bylo by to méně."

Ti dva řeší, co nikdy nastat nemohlo. Kdyby nebyl atak na protihráče kvalifikovaný jako surová hra, nebyly by následné scény s vylučováním hráče a tím by nebylo ani Barošovo běsnění. Otázka spíše měla znít, zda je Baroš více surovec, nebo blázen, a co je trestuhodnější? Že je blázen, se obecně ví, vždyť za svoje prachy zachraňoval Baník. A tak by k nápravě úplně stačilo sáhnout mu na prachy, které by mohl dát Baníku, a on by dal pokoj a lidem s baníkovským srdcem by rozdával na hřišti radost. A já jen otcovsky dodávám: „Baroši, Baroši, to, co jsi tam předváděl, se přece nesluší."

Nadhled a schopnost vidět věci v souvislostech asi řadě rozhodčích chybí. Nevím, jestli vědí, že divák a sportovní příznivec chce vidět hráče na hřišti, a ne na tribuně, když jsou v trestu. V Pardubicích brankář Ústí Lindr vyleze před pokutové území a celkem bez úmyslu, neobratně, fauluje útočníka Petráně. Několik metrů směrem k brance je obránce Ústí, a přesto rozhodčí tasí červenou kartu. Domácí Fousek posílá nerozcvičenému náhradnímu brankáři navštívenku a je to 1:0. Následně bude Lindr potrestán, neb i na příkladu olomouckého Falty, který byl vyloučen v Liberci, předseda disciplinárky Baček dokazuje, že jinak nelze. A Ústí je s Lindrem za jeden nešikovný zákrok potrestáno třikrát. Vyloučením, gólem a trestem. Rozhodčí, který vyloučil Faltu, je vůbec borec. Dokázal rozhýbat tři komise! Rozhodčích, disciplinární i odvolací.

V Hradci Králové byl při utkání s Třincem vyloučen Da Silva za druhou žlutou kartu nedlouho před závěrečným hvizdem. Ten chlapec už nemohl nikomu ublížit, vždyť byl konec. V zápase, kde se nic nepřístojného nedělo, udělil rozhodčí domácím sedm plus jedno napomenutí a hostům čtyři.

Rozhodčí nemají cit pro hru a je to pravděpodobně důsledek toho, že nehráli fotbal. Cit pro jednání s delegáty a představiteli komisí rozhodčích jim asi upřít nelze. Leč v okrese i kraji je rozhodčích nedostatek, a tak se dělají nábory. Ne výběry. Tak kam to spěje?