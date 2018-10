Parádní gesto Plzně! Do registru dárců kostní dřeně vstoupili hráči, trenéři i zaměstnanci klubu

Jak jsme slíbili, tak konáme! „Darovat někomu naději, případně rovnou zachránit lidský život, to je mnohem víc pro všechny z nás. Jsem velmi rád, že můžeme jako klub pomoci," řekl v září na tiskové konferenci prezident klubu Tomáš Paclík. „Naše partnerství s Nadací je dlouhodobé. Přemýšleli jsme, jak znovu upozornit na důležitost myšlenky dobrovolného dárcovství krvetvorných buněk a pomoci navýšit počet dárců v registru," doplnil s informací, že další aktivity budou následovat. První větší přišla již dnes. Ti hráči z A-týmu, kteří ještě nebyli členem ČNRDD, do něj dnes vstoupili. Přidala se také většina členů juniorky a dorostu U19, čili týmu hrajícího UEFA Youth League. Zapojili se také trenéři mládežnických celků, zaměstnanci klubu a zástupci fanoušků. Všichni, kteří se vejdou do věkového rozmezí 18 až 35 let, jsou v dobrém zdravotním stavu a ochotni pomoci dobré věci. „Jsme velice rádi, že touto velkou aktivitou můžeme upozornit na snadnost vstupu do registru. Doufáme, že budou následovat i další akce a připojí se k nám i další viktoriáni. Chystáme například speciální utkání, kdy půjde do registru vstoupit přímo i na stadionu," prozrazuje člen nejvyššího managementu klubu Jaromír Hamouz. „Doufáme, že inspirujeme i další organizace, fanoušky a ostatní," dodává. Přímo na stadionu se dnes připojili i mediální partneři Viktorie – Hitrádio FM Plus a Plzeňský Deník. Postup je jednoduchý, stačí se registrovat na internetu a poté navštívit jedno z dárcovských center. Veškeré informace se dají nalézt na www.kostnidren.cz. Přihlásit se můžete vyplněním přihlašovacího formuláře umístěném ZDE, případně písemně či telefonicky kontaktovat libovolně zvolené dárcovské či náběrové centrum ČNRDD (viz ZDE) a domluvit si zde osobní schůzku. Ke vstupu do registru nyní již kromě potřebné administrativy stačí jednoduchý odběr slin vytřením dutiny ústní. Přímo na tiskové konferenci zhruba před měsícem vše podstoupil obránce Viktorie Luděk Pernica, stal se tak dalším z potřebných členů registru dárců. „Od této tiskové konference po první následné utkání Viktorie byla několikasetkrát zvýšená návštěvnost našich stránek. Všichni ti, kdo je navštívili, navíc zamířili na stránku, kde se dají zjistit podmínky a uskutečnit přímo registrace," říká předseda správní rady NTKD Pavel Jindra. „Od září máme velký zájem o vstup do registru. Například i během zahájení zápasu bylo dokonce několik stovek návštěvníků na našich stránkách. Jsme ted velmi rádi, že se nyní viktoriáni připojí," dodává.