Daniel Holzer před Karvinou: Doufám, že brácha bude fandit mně!

Fotbalista Baníku Ostrava Daniel Holzer (vlevo) se dostal i do reprezentace do 21 let.

Baník je v tabulce čtvrtý, Karviná jedenáctá. Je role favorita jasně daná?

Podle postavení v tabulce asi jo. Ale na to nejde spoléhat, ani se nemůžeme ohlížet na to, že nám začátek sezóny vyšel lépe. Hrajeme ale doma a budeme chtít předvést fanouškům to, nač jsou od nás v této sezóně zvyklí. A doufám, že uspějeme.

Karviná už dva ligové zápasy nevstřelila gól. Bude stačit k vítězství jedna branka v její síti?

Bude důležité, aby nedala gól ani v sobotu. Když pohlídáme jejich osu Panák - Budínský - Wágner, a předvedeme výkon, jaký jsme předváděli před reprezentační přestávkou, dokráčíme k vítězství.

V Karviné působí váš mladší bratr Jan. Bude přát výhru Vám, nebo svému týmu?

Na to jsem zvědavý. Ještě se nevyjádřil. Ale předpokládám, že bude fandit svému bráchovi. Doufám v to. (smích)

Jan v Karviné při ligových utkáních podává balóny. Potkal jste ho tam, když jste přijel jako soupeř?

Ano, když jsme tam hráli s jednadvacítku proti Slovensku, tak byl zrovna na mé straně. Před zápasem jsme se domlouvali, aby mi balón rychle podával.

Tehdy jste ale vyhráli 4:1, takže jste ho spíše brzdil, ne?

Docela rychle jsme vedli 3:0, tak jsem mu říkal, aby byl v klidu, že nemusí nikam spěchat. (smích)

Sledujete jeho kariéru?

Hraje za devatenáctku Karviné, která si vede docela dobře. Myslím, že jsou někde uprostřed tabulky. Říká, že je spokojený. Hraje, dostává pozvánky do reprezentace. To je velký bonus. Ale musí pracovat dál. Nedávno ho trenér áčka Karviné Nádvorník poslal v poháru na posledních devět minut na hřiště. Za to byl hodně rád.

Do Baníku bratr nechce?

Nevím, ale snazší cestu do ligového áčka bude mít možná v Karviné. Ale vždycky to bylo tak, že kluci z okolí Ostravy chtěli do Baníku. Nebo by to tak alespoň mělo být. Věřím, že to je i jeho případ, protože bych si s bráchou za Baník jednou rád zahrál.

Nebo proti němu?

To taky, ale bylo by lepší, kdybychom nastoupili v jednom týmu.