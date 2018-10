Nikdo si míče nevšímal, tak jsem ho uklidil do brány, smál se olomoucký Texl

S jakými pokyny vás trenér na trávník poslal?

Chtěl, abych tam něco vymyslet, tak jsem vstřelil gól. Jako střídajícímu hráči se mi to povedlo poprvé, a tak jsem za to moc rád. Musím to tak však udělat vícekrát. Bylo to pěkné, ale já jsem na sebe přísný, takže doufám, že příště se to povede znovu.

Pokuste se gólovou situaci popsat?

Jen jsem viděl, jak jde dlouhý balón za obranu. Byl jsem tam úplně sám, nikdo se mnou, tak jsem šel za ním. Nešpor se tam nějak rval a nevím, co s obráncem, co ho hlídal, dělali. Míče si nevšímali, tak jsem ho uklidil do brány.

Je bod, a to i s ohledem na průběh utkání, pro vás ztrátou nebo ziskem?

Myslím, že k vítězství jsme měli blíže, než soupeř, dostali jsme se do lepších příležitostí. Navíc v naší situaci nám bod nestačí. Musíme ho však brát. Je lepší ho mít, než kdybychom prohráli. Ke konci to bylo tak otevřené, že gól mohl padnout na obou stranách. Zkrátka, možná až moc bláznivé utkání. V úvahu musíme brát i to, že když jsme letos prohrávali, ještě se nám nepodařilo ani vyrovnat. Jde tedy o pokrok a doufám, že to půjde k lepšímu i dál.

V základní sestavě vám chyběl klíčový stoper Jemelka. Po 11 minutách musel ze hřiště kvůli zranění Polom, který ho nahradil a nedohrál ani další stoper Šterba, jenž se rovněž zranil. Jaké to bylo hrát bez nich?

Se stopery máme teď problémy, všichni jsou pořád zraněni, takže jejich absence nebyla ani znát. Především Vepřek, na to, že měli dva dvoumetrové útočníky, to zvládl perfektně a neudělal ani jednu chybu. Jen ke konci každý hrál všude, to už s taktikou nemělo nic společného, bylo to jako, když se hraje fotbal na plácku.

Francouz Beauguel vám však zle zatápěl?

V minulé sezóně se hodně trápil. Teď se však neskutečně zvedl. Byl jsem překvapený, jak uhrával míče, jak je technicky připravený. Byl to jednoznačně jejich nejlepší hráč. Přímý kop, z něhož dal gól, trefil parádně. Nedalo se s tím nic dělat. Škoda je ale faulu, který tomu předcházel. Byl zbytečný. Takto vletět do hráče, nevím...

Po vašem příchodu na hřiště jste hráli už jen na tři zadáky a konečně jste dostali Zlín pod tlak. To vám to tak pomohlo?

Hráli jsme vabank. Více se riskovalo, nehrálo se jednoduše, nahrávky chodili do těžších pozic, to nám vycházelo a v té fázi utkání i vyhovovalo. Abychom tak mohli hrát stabilně, vyžadovalo by to však dlouhodobou práci. Teď si to vynutily okolnosti.

Ztratili jste další dva body, soupeři v tabulce nad vámi vám utíkají. Souhlasíte?

Pořád jsme ve hře. Stačí dva, tři duely po sobě zvládnout a budeme v horních patrech tabulky. Zápasů je ještě hodně, navíc se to rozdělí do tří skupin. Věřím, že se dostaneme minimálně do té prostřední. Nemyslím si proto, že by nám dnešní remíza nějak výrazně ublížila.