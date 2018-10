Baroš by hráče takhle chrápat nenechal, zlobil se trenér Baníku Páník

„První poločas byl z naší strany špatný. Chyběl pohyb, bojovnost. Takovým způsobem se proti Karviné nedá hrát. Vlastně proti žádnému soupeři. To, co nás předtím zdobilo, to znamená že nešetříme krokem, tam nebylo," láteřil trenér Baníku Bohumil Páník. „Je to námět k zamyšlení, jakým způsobem dál. Jestli někteří hráči mohou hrát od začátku. Zaváhání se Spartou nás až tak nemrzelo, ale tohle jo. Věřím, že kdyby byl na hřišti Milan Baroš, hráče by takhle nenechal chrápat," pokračoval ostravský trenér.

Karviná na slezského rivala vyrukovala bez zraněného útočníka Wágnera, zato velmi aktivně. „Trenér Páník se na nás byl dvakrát třikrát podívat a viděl, že jsme většinou hráli z bloku. Tak jsme si řekli, že bychom je chtěli více napadat. Otázka byla, zda to dokážeme, ale přesvědčili jsme sami sebe, že to svedeme. Byli jsme nebezpeční, první poločas jsme měli více šancí a škoda, že jsme nedali druhý gól," vykládal karvinský kapitán Marek Janečka.

Guba vstřelil premiérový ligový gól

Karvinou poslal do vedení střelou z hranice velkého vápna Dávid Guba, který v lize nastoupil poprvé od úvodní minuty. A hned vstřelil i premiérový gól. „Už dlouho jsem v útoku nehrál, ale vím, že útočníci to dávají z první, tak jsem to zkusil a propadlo mu to pod rukou. Asi jsem ho tím zaskočil," usmíval se slovenský fotbalista.

Po změně stran se obraz hry změnil. I díky vyloučení karvinského Letiće, jenž nejprve v první půli zahodil dobrou šanci a pak po dvou žlutých za 16 minut musel do sprch. „Letić nás poškodil, ale já bych mu spíše vyčítal, že nedal na dva nula," zastal se bosenského hráče trenér Karviné Roman Nádvorník.

Baníkovci v přesilovce dobývali karvinskou branku jako zdatní házenkáři a vyrovnání viselo ve vzduchu. Skvělou defenzívu hostí překonal ale až Jiří Fleišman střelou přes zeď. „Bylo tam i trochu štěstí, že to prošlo mezi hráči ve zdi. Ale já to na tréninku zkouším a věřil jsem si," svěřil se Fleišman, jenž o pár minut později, téměř ze stejného místa, zkoušel štěstí i podruhé. Balón ale jen otřel o horní tyč. „Škoda, chyběl kousek. Ale myslím si, že bod je spravedlivý, protože jsme úplně zaspali první poločas," odtušil ostravský fotbalista.