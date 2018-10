Olomouc posílil někdejší slovenský talent Lalkovič

Sigmu Olomouc posílil slovenský záložník Milan Lalkovič. Pětadvacetiletý fotbalista, který prošel akademií Chelsea a působil také v Nizozemsku nebo v Mladé Boleslavi, uspěl na zkoušce a podepsal smlouvu do konce sezóny.

Lalkovič působil v Chelsea od roku 2007, nastupoval za její rezervu, ale do prvního týmu se nikdy neprosadil. Proto postupně hostoval v Doncasteru, Haagu, Guimaraesi a Walsallu. V červenci 2014 přišel do Mladé Boleslavi, kde však odehrál jen šest zápasů a odešel do Barnsley.

Poté hrál bývalý slovenský reprezentant do 21 let opět za Walsall, Ross County a Portsmouth, kde kvůli dlouhodobým zdravotním problémům předčasně skončil.