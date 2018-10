Do Plzně pojedeme postoupit, burcuje ostravský obránce Fleišman

V minulém ligovém kole jste vyhráli v Teplicích 1:0. Pocházíte z nedalekého Mostu, takže to pro vás mohlo být i z tohoto důvodu speciální utkání. Stihl jste po zápase alespoň na krátký čas návštěvu domovského města?

Ne. Na Mostecko jsem se nedostal ani na chvilku. Neměl jsem možnost zůstat na severu Čech, protože máme před sebou tzv. anglický týden se dvěma zápasy. Okamžitě jsem se vracel společně s týmem do Ostravy.

A čeká vás další cestování. Ve středu se Baník Ostrava představí v Plzni. Jak jste přijali osmifinálový pohárový los?

Samozřejmě by bylo lepší hrát doma nebo někde na Moravě. Ale je to pohár, soupeře si nevybíráme. Naší povinností je bojovat v Plzni a pojedeme tam postoupit. Může to být zajímavé pro fanoušky.

Plzeňští mají v nohou nedělní ligový zápas se Slováckem, vy jste hráli už předtím v pátek. Jsou pro vás dva dny navíc na přípravu výhodou?

Viktorka má tak široký kádr, že pro ně ani takhle nahuštěný program v součtu s Ligou mistrů není zásadní překážkou. Jejich tým prokazuje určitou kvalitu a ať za ně nastoupí kdokoli, pořád budou silným soupeřem.

Pokud jde o ligu, vy jste gólem zařídil Baníku remízu s Karvinou 1:1, váš někdejší spoluhráč z Mladé Boleslavi Adam Jánoš zase rozhodl o výhře Ostravy v Teplicích.

Vzpomínám si, že Adam Jánoš se trefil předtím v lize naposledy v květnu 2017 ještě v dresu Mladé Boleslavi, kdy jsme remizovali v Plzni 3:3. Tehdy Adam dával na 3:0 a sahali jsme po vítězství. Teď tam oba chceme přispět k úspěchu ostravského Baníku.

Po poháru zase následuje liga. Je třetí místo Baníku velkou motivací pro udržení ve špičce?

Je dobře, že po dlouhé době prožívá ostravský fotbal super vstup do sezóny. Už je odehráno třináct kol a doufám, že to bude pokračovat. Už kvůli fanouškům.