Holeňák si při vydařeném záskoku utahoval z hlavního trenéra. Proč smekl před libereckým arcirivalem?

„Dělal jsem si z něj srandu, že dokud bylo hezký počasí a bylo teplo, tak si to užíval on a teď když byl déšť, jsem tam byl já. Takže mu za to děkuji," odpověděl za normálních okolností Hornyákův asistent Miroslav Holeňák coby pověstný smíšek na otázku, jak si premiéru na lavičce v roli hlavního kouč v první lize užil.

„Jo, užili jsme si to i s Braňem, měli jsme to padesát na padesát. Jsme rádi, že jsme získali alespoň bod," doplnil už vážněji.

Podle stejného modelu pojedou i za týden, kdy Liberec hostí v dohrávce 14. kola U Nisy Mladou Boleslav.

Před zápasem byli domluvení

„Bylo to jiný. Všichni Zsolta dobře známe. Je emotivní a na lavičce samozřejmě chyběl. Byli jsme pochopitelně před zápasem domluvení, jak reagovat na různé varianty utkání. Změna to byla, ale přípravu dělal on a v poločase měl normálně přístup k týmu, i tam měl hlavní slovo, takže se to zvládlo," popsal Holeňák.

Sám nastoupil do celkem čtrnácti Podještědských derby jako hráč. A když předtím naposledy v březnu 2004 hrál Liberec s Jabloncem bez gólů, Holeňák odehrál celý zápas. Nyní prožil vyhecované utkání jako kouč.

„Myslím, že derby bylo kvalitní. Z našeho pohledu je remíza zasloužená. Je pravda, že největší šanci utkání měl Jablonec v podobě penalty, kterou Filip Nguyen perfektně chytil. Ale myslím si, že jsme herně vůbec nepropadli. Bohužel jsme si nevytvořili nějakou velkou nebo stoprocentní šanci, ze které bychom mohli skórovat, takže výsledek 0:0 musíme brát," uznal trojnásobný reprezentant.

Finální fáze nešla

„Měli jsme náznaky akcí, průniky po stranách, což byl záměr. Chtěli jsme tím Jablonec překvapit a dařilo se nám to. Předfinální fáze byla ještě jakž takž dobrá, ale ta finální nám nešla. Vždy jsme to buď vyřešili nekvalitně, nebo to Jablonec dobře ubránil. Je škoda, že finální přihrávka tam nebyla, proto jsme nedali gól," litoval.

Největší možnost skórovat měl Jablonec, když čtvrt hodiny před koncem neproměnil pokutový kop Jakub Považanec nařízený za faul Martina Koscelníka na Lukáše Masopusta. „Penalta to asi byla. Masopust tam šel šikovně. Dal si před něj nohu a on chtěl hrát balón, jak ho chtěl odkopnout, došlo ke kontaktu a rozhodčí to posoudil jako penaltu. Chtěl bych vyzdvihnout, že Bagy (Nguyen) nám zachránil bod," pochválil brankáře.

V závěru ještě Liberec přežil obrovskou šanci Rafaela Acosty, který po rychlém protiútoku po rohovém kopu hostů zblízka překopnul branku. „To byl šok, protože jsme tam ještě křičeli na hráče, aby si dávali na brejk pozor. Vzpomínám na trenéra Škorpila, protože ten vždycky říkal, že když máme roh, tak se v prvé řadě musíme postarat, aby to nebylo nebezpečí pro naši bránu. A přesně tak to bylo. Jablonec to vyřešil úplně perfektně, naštěstí to jejich hráč neproměnil. Ale chtěl bych zopakovat, že jsme podali bojovný výkon a myslím, že i herně jsme si bod zasloužili," zdůraznil.

A na závěr před rivalem smekl za to, jak utkání zvládl po náročném duelu v Evropské lize s Astanou. „Klobouk dolů před Jabloneckými. Po zápase jsem krátce mluvil s Tomášem Hübschmanem a říkal jsem mu, že klobouk dolů, že ve svém věku absolvoval po čtvrtku znovu celý zápas. Myslím, že podal dobrý výkon. Ale my jsme herně nepropadli také, byla to zasloužená remíza," uzavřel Holeňák.