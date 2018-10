Je hezké vést tabulku, ale musíme bodovat i na Spartě, avizuje slávista Coufal

Vyhráli jste 4:1 a vrátili se do čela tabulky. Naladili jste se tak na derby se Spartou?

Určitě, je pozitivní mít na Plzeň dva body a na Spartu náskok sedmi bodů. Ale pořád to nic neznamená a my budeme muset hrát, tak jako s Duklou. Samozřejmě jsme měli i hluchá místa, nebo pasáž, kdy jsme hráli až moc profesorsky, což musíme do příště odstranit.

Otevřel jste skóre zápasu a vstřelil tak již svůj třetí podzimní ligový gól.

Základem byl pěkný centr od Olayinky, já se snažil najít místo na zadní tyči. Naštěstí se míč ke mně dostal a já ho docela hezky trefil...

Jak důležitý je pro vaši hru Miroslav Stoch, který dal za čtyři ligová kola pět branek?

Hraje výborně, padá mu to tam. Jsme rádi, protože jeho branky jsou pro nás hrozně důležité. Asi se vrátí i do reprezentace, což ukazuje na jeho skvělou formu.

Jeho první gól byl výstavní...

Myslím, že nemám, co bych dodal. Asi všichni viděli, jak hezký gól dal.

Duklu jste přehráli, směrem dopředu skoro nic nepředvedla.

První poločas jsme hráli hodně dopředu a nic moc jim nedovolili. Druhá půle už z naší strany nebyla tak povedená. Hodně míčů však posbíral Souček, což nám hodně pomohlo.

Nešetřili jste se už v druhé půli na derby se Spartou?

Když budu mluvit za sebe, tak určitě ne. Je pravda, že někteří hráči už pak nehráli tak aktivně jako ze začátku.

Po vašem střetu s Miloševičem se kopala penalta. Jak jste situaci viděl vy?

Nechtěl bych ji moc komentovat, ale on se mi omlouval, že do mě zajel. Nakonec z toho byla penalta, takže nevím, co říct. Naopak já jsem viděl fotku z našeho neuznaného gólu, což podle mě určitě ofsajd nebyl. Pak je tedy otázka, na co tam video je.

Nastoupili hráči po zranění jako Škoda a Deli. Jejich návrat je určitě povzbuzující.

Jednoznačně. Deli zahrál výtečně, máme kvalitní stopery a je jedno, kteří zrovna hrají. Milan se nám zase hodí do vápna, kde teď žádného vyloženě bijce nemáme.

Polovina obranné řady nastoupila proti zápasu v Kodani jiná, byl to problém?

Vůbec ne, Simon odehrál skvělý zápas a Zelený, to je taky hráč jako kráva. Problém určitě nebyl.

Jak se těšíte na velké pražské derby a souboje například s Tettehem?

Víme, že Sparta hraje doma daleko lépe než venku. Já jsem hrál proti Tettehovi už za Liberec. Má teď dobrou formu, takže nebude lehké ho uhlídat, ale my jedeme na Letnou určitě bodovat.