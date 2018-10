ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Vyhrávat 1:0 je umění. Za tohoto stavu se ke konci dostavuje závěrečný chaos

Každý zápas začíná za stavu 0:0. Ještě než začne, jsou jedni pasováni do role favorita, nebo jsou soupeřům přisouzeny šance vyrovnané. O výhře rozhoduje řada faktorů, které v jednotlivých utkáních mají různou platnost. Mezi soupeři rozhoduje rozdíl tu v individuálních schopnostech hráčů, tu v týmovém výkonu, bojovnosti, běhání, motivaci, psychické kondici nebo odolnosti, příznivém průběhu utkání, štěstí, přičemž ve výčtu by bylo možno pokračovat.

Už při posuzování rozdílu ve výkonnosti mužstev je možno konstatovat, že z deseti zápasů mezi stejnými soupeři může silnější vyhrát osmkrát, zatímco slabší třeba jednou. Ale může!

Slavia po povedeném utkání Evropské ligy v Kodani narazila v domácí soutěži na přijatelného soupeře. Nahrál jí i průběh zápasu. Do 21. minuty dala dva góly, a když se o poločase Dukla poradila, jak na to, dostala za čtyři minuty po příchodu na hřiště třetí. Když k tomu připočteme střelecké vystoupení Stocha, máme zápas, který si trenér Trpišovský užíval, zatímco trenér Dukly Skuhravý trpěl.

I Plzeň může mluvit o povedeném utkání v Madridu, i ona měla následně v lize přijatelného soupeře. Trenér Vrba s novináři příliš nevychází, a ti pak při opakovaných výhrách 1:0 píší, že se Plzeň trápila a strachovala o výhru až do konce.

Jenže vyhrávat 1:0 je velké umění. Bez takto získaných bodů titul těžko získáte, stejně jako se bez nich v soutěži nezachráníte. Umění je to proto, že dohrát zápas do vydařené koncovky znamená mít mužstvo psychicky odolné s dobrou psychickou kondicí. Sám jsem vždy v 80. minutě zápasu na lavičce říkal, že se nám blíží závěrečný chaos.

Nad Slováckem Plzeň vedla a všechno se zdálo v pohodě, i když zahazovala vyložené šance. Především když dal Procházka v 67. minutě z penalty gól na 2:0.

Když jsem skoro po každém vstřeleném gólu svého mužstva řval na hráče: „Neoslavujte to," zajisté jsem věděl proč. Hráči po vstřeleném gólu ztrácejí koncentraci a nemyslí při hře bez míče dopředu. A tak i v Plzni snížil za dvě minuty Daníček na 2:1 a dál už to bylo o tomtéž, jako za stavu 1:0.

Slovácko je první - v počtu přihrávek

Slovácko je v tabulce poslední, ve třinácti zápasech dalo dvanáct gólů. Ale považte - v „Dohráno plus" je fotbalovému národu sděleno, že je první v počtu přihrávek. Dle výsledků pravděpodobně těch, které nikam nevedou... Bylo by zajímavé vědět, kolik jich bylo na vlastní polovině a kolik naopak v poslední třetině hřiště před bránou soupeře.

O výhrách dalších heslovitě. Ostrava vyhrála bez Baroše, Zlín porazil Spartu, ale proč by ne, když to jsou sousedi v tabulce, mezi nimiž je dvoubodový rozdíl?! Opava se vrátila z vyhnanství, a to je jako soulož legionáře po návratu domů.

Olomouc otočila výsledek střetnutí s Karvinou za osm minut. Z toho mi plyne, že psychická kondice a odolnost je u poražených na pováženou. Možná, že kdyby nedala Karviná druhý gól a nevedla 2:0, výhru 1:0 by uhájila. Je to paradox, ale z vlastní zkušenosti vím, o čem mluvím.

Mladou Boleslav dostal do vedení již v 6. minutě brankář Bohemians Valeš svou rozehrávkou. Je nová doba, host vyhání vrchního, zaznělo ve filmu. Ve fotbale také nastala. U brankáře se ptáme, jak hraje nohama, u obránce jak útočí a u útočníka, jak brání. Já bych byl raději, kdyby brankář nedostával góly, obránce uměl bránit a útočník se trefil do branky.